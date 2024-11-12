Bangladeş, Eski Başbakan Hasina İçin Interpol'den Kırmızı Bülten Talep Etti

Bangladeş, Eski Başbakan Şeyh Hasina'nın İadesini İstiyor

Bangladeş'teki geçici hükümet, 5 Ağustos'ta ülkeyi terk eden eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ve yurt dışına kaçan destekçilerinin iadesi için Interpol'den kırmızı bülten çıkarmasını talep etti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT) Başsavcısı Muhammed Tajul İslam, Interpol'e ilgili mektubu gönderdiğini açıkladı. Bangladeş Polisi Genel Müfettişi aracılığıyla Interpol'den, Hindistan'a giden Hasina ve yurt dışına kaçan destekçilerinin iadesi için kırmızı bülten çıkarılması istendi.

Protestolara Neden Olan Olaylar

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu kontenjanı ayrılması kararı sonrası temmuz ortasında öğrencilerin önderliğinde protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkeme, temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürünce gösterilere son verildiği duyurulmuştu.

Protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, gösterilerde hayatını kaybedenler için "adalet" talebiyle sokağa döküldü. Şiddet olaylarında yüzlerce kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi gözaltına alındı.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında, Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmek zorunda kaldı. Bu olay sırasında protestocular, Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı. Bangladeş'teki geçici hükümet, öğrenciler arasındaki protestolar sırasında 708 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.