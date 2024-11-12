DOLAR
34,38 -0,21%
EURO
36,52 0,23%
ALTIN
2.865,8 1,02%
BITCOIN
2.979.299,44 0,29%

Bangladeş, Eski Başbakan Hasina İçin Interpol'den Kırmızı Bülten Talep Etti

Bangladeş, Hindistan'a kaçan eski Başbakan Hasina'nın iadesi için Interpol'den kırmızı bülten çıkarılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 12:48
Bangladeş, Eski Başbakan Hasina İçin Interpol'den Kırmızı Bülten Talep Etti

Bangladeş, Eski Başbakan Şeyh Hasina'nın İadesini İstiyor

Bangladeş'teki geçici hükümet, 5 Ağustos'ta ülkeyi terk eden eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ve yurt dışına kaçan destekçilerinin iadesi için Interpol'den kırmızı bülten çıkarmasını talep etti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT) Başsavcısı Muhammed Tajul İslam, Interpol'e ilgili mektubu gönderdiğini açıkladı. Bangladeş Polisi Genel Müfettişi aracılığıyla Interpol'den, Hindistan'a giden Hasina ve yurt dışına kaçan destekçilerinin iadesi için kırmızı bülten çıkarılması istendi.

Protestolara Neden Olan Olaylar

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu kontenjanı ayrılması kararı sonrası temmuz ortasında öğrencilerin önderliğinde protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkeme, temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürünce gösterilere son verildiği duyurulmuştu.

Protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, gösterilerde hayatını kaybedenler için "adalet" talebiyle sokağa döküldü. Şiddet olaylarında yüzlerce kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi gözaltına alındı.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında, Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmek zorunda kaldı. Bu olay sırasında protestocular, Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı. Bangladeş'teki geçici hükümet, öğrenciler arasındaki protestolar sırasında 708 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile Bakü'de Görüştü
2
Nijerya'da Maden Ocağında Göçük: 13 Ölü
3
Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon: İsrail, BM Kurumlarını Yok Etmeye Çalışıyor
4
İsrail, ABD’nin Gazze’ye Yardım Taleplerini Geri Çeviriyor
5
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Fenomen Hesaplarına Erişim Engeli Talebi
6
Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası
7
Ateşin Sanatı Sergisi Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde Başlıyor

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!