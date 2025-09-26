Bangladeş: Gazze'deki İnsani Kriz 'Soykırım' — BM Genel Kurulu'nda Kritik Çağrı

Bangladeş: Gazze'deki İnsani Kriz 'Soykırım' — BM'de Sert Uyarı

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail saldırıları altındaki Gazze'deki insani krizi "soykırım" olarak nitelendirdi ve uluslararası topluma acil eylem çağrısında bulundu.

Gazze'de 'soykırım' iddiası ve iki devletli çözüm talebi

New York'taki Genel Kurul konuşmasında Yunus, Gazze'de emsalsiz bir trajedinin sürdüğünü ancak bunun durdurulması için yeterli çaba gösterilmediğini söyledi. Yunus, "Çocuklar açlıktan ölüyor. Siviller ayrım gözetilmeksizin öldürülüyor. Hastaneler ve okullar da dahil olmak üzere bütün mahalleler haritadan siliniyor." ifadelerini kullandı.

Yunus, ayrıca BM’nin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun görüşüne katıldığını belirterek, yaşananlara ilişkin uluslararası sorumluluğun yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

Gazze ve Filistin için çözüm önerisini de yineleyen Yunus, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasını ve iki devletli çözümün derhal uygulanmasını istedi. Yunus, "Adalet ancak 1967 öncesi sınırlar temelinde, İsrail ve Filistin'in barış içinde yan yana yaşamasıyla sağlanabilir." dedi.

Myanmar ve Arakan krizi: Bölge için derin endişe

Yunus, konuşmasında Myanmar'da süren çatışmaların bölgeyi derinden endişelendirdiğini vurguladı ve bunun Bangladeş'e sığınan Arakanlıların güvenli geri dönüş umutlarını tehlikeye attığını söyledi.

Arakan kriziyle ilgili olarak Yunus, "Sekiz yıl geçmesine rağmen, Arakan krizi hala çözüme kavuşmamış durumda. Arakanlıların haklarından mahrum bırakılması ve zulüm devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yunus, ayrımcı politika ve uygulamaların çoğunun, Myanmar'da kapsamlı bir ulusal siyasi çözüm beklenmeden de tersine çevrilebileceğini belirterek, Arakanlıların eşit haklara sahip ve eşit vatandaşlar olması için etnik paydaşların da dahil olduğu siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Ayrıca, güvenli, sürdürülebilir geri dönüş, hakların iadesi ve onurlu yeniden entegrasyon süreçlerine öncülük edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bangladeş'in, zulüm gören Arakanlıların akınında ikinci kurban olduğunu belirten Yunus, ülkesinin bir komşu ve uluslararası toplumun kararlı bir üyesi olarak yükümlülüklerinin bir kısmını yerine getirdiğini kaydetti.

Uluslararası toplumdan yardım çağrısı

Yunus, Arakanlıların gıdaya erişiminin devamı için uluslararası yardımların sürmesi gerektiğini belirterek, "Acil yeni finansman sağlanmazsa, aylık erzak miktarı kişi başına 6 dolar gibi cüzi bir miktara inebilir" uyarısında bulundu ve bunun yetersiz beslenmeye yol açacağını ifade etti.

Son olarak Yunus, uluslararası toplumun sadece insani yardım fonlarını artırmakla kalmayıp, Myanmar veya Arakan'daki devlet dışı aktörlere baskı uygulayarak bölgede olumlu değişiklikler sağlanması ve acil siyasi çözümler aranması gerektiğini vurguladı.