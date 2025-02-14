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Bangladeş Geçici Hükümet Başkanı Yunus, Elon Musk ile Starlink Hizmetlerini Görüştü

Bangladeş Geçici Hükümet Başkanı Muhammed Yunus, Elon Musk ile Starlink internetinin ülkeye entegrasyonunu görüştü.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 12:30
Bangladeş Geçici Hükümet Başkanı Yunus, Elon Musk ile Starlink Hizmetlerini Görüştü

Bangladeş Geçici Hükümet Başkanı Yunus ve Elon Musk'tan Starlink Görüşmesi

Bangladeş'te geçici hükümete başdanışman sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk ile SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink hizmetinin ülkesinde kullanımını ele aldı.

2025 Dünya Hükümetler Zirvesi (WGS 2025) kapsamında Dubai'de bulunan Yunus, burada Musk ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdi.

Geçici hükümetin basın sözcüsü Şefikül Alam tarafından yapılan açıklamada, Yunus ve Musk'ın Starlink'in Bangladeş'te girişimci gençler için ve kırsal alanlarda olumlu rol oynayabileceğini vurguladığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, ikilinin yüksek hızlı ve düşük maliyetli internetin Bangladeş'in dijital uçurumunu kapatacağını, yetersiz hizmet alan bölgelerde eğitim, sağlık ve ekonomik kalkınmayı destekleyerek milyonlarca girişimcinin de pazara erişimini artırmasını sağlayacağı görüşünde olduğu belirtildi.

Yunus, Starlink internet hizmetinin Bangladeş'in altyapısına entegre edilmesinin milyonlarca kişi için yeni fırsatlar yaratacağını ve ülkenin küresel dijital ekonomiye entegrasyonunu güçlendireceğini söyledi. Ayrıca, Yunus'un sosyal ve ekonomik büyüme için teknolojiden yararlanmak üzere Musk ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduğu belirtildi.

Musk ise Starlink gibi teknolojik gelişmelerin Bangladeş'te inovasyonu, ekonomik güçlenmeyi ve finansal katılımı artırabileceğine inandığını dile getirdi.

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