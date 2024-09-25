Bangladeş Geçici Hükümet Başkanı Yunus'tan Arakanlı Müslümanlara Destek Çağrısı

Yunus'tan Arakanlı Müslümanlar İçin Destek Çağrısı

Bangladeş'in geçici hükümetine başdanışmanlık yapan Muhammed Yunus, Arakanlı Müslümanların evlerine dönebilmesi amacıyla tüm tarafların katılacağı bir konferans düzenlenmesini istedi.

BM Genel Kurulu'nda Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu sırasında konuşma yapan Yunus, bu krizle ilgili önemli değerlendirmeler yaptı. Bangladeş'in mevcut mülteci yükünün sınırlarına ulaştığına dikkat çeken Yunus, sınır güvenliği konusundaki kaygılarını da dile getirdi.

Hareket Geçirilmesi Gerekiyor

Yunus, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) gibi uluslararası kurumların bu konuyla ilgili harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde, Myanmar'da yaşananların komşu ülkelere sıçrama riski bulunduğunu belirtti.

Adalet ve Hesap Verebilirlik Çağrısı

Yunus, uluslararası toplumu, Arakanlı Müslümanlar üzerinde işlenen suçların aydınlatılması için adalet ve hesap verebilirlik mekanizmalarını desteklemeye davet etti. 2012 yılından bu yana devam eden çatışmalar sonucunda binlerce Müslümanın hayatını kaybettiğini ve yüzlerce evin yakıldığını hatırlatarak, bu durumun insanlık dramı olduğunu ifade etti.

Tehlikeli Yolculuklar

Arakanlı Müslümanların, Bangladeş'teki aşırı dolu mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere ulaşmak için hayatlarını tehlikeye attığına dikkat çekti. Birçok kişi, derme çatma teknelerle denize açılmakta. Yunus, bunun önlenmesi ve kalıcı bir çözüm için tüm tarafların bir araya gelmesi çağrısında bulundu.