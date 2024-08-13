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Bangladeş Geçici Hükümeti Azınlık Haklarını Güvence Altına Almayı Vadediyor

Bangladeş geçici hükümeti, azınlık haklarını koruma sözü vererek birlik çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 14:57
Bangladeş Geçici Hükümeti Azınlık Haklarını Güvence Altına Almayı Vadediyor

Bangladeş'te Azınlık Hakları için Yeni Bir Dönem

Bangladeş'teki geçici yönetimin başdanışmanı Muhammed Yunus, son günlerde azınlıklara yönelik artan saldırılara tepki göstererek, "tüm toplulukların haklarını güvence altına alma" sözü verdi. Başkent Dakka'da bulunan Dhakeshwari Hindu Tapınağını ziyaret eden Yunus, yaptığı açıklamada, toplumun her kesiminin haklarının korunmasının öncelik taşıdığını vurguladı.

Toplumsal Birlik Çağrısı

Yunus, azınlıklara yönelik saldırılar sonrası halkı dayanışma göstermeye davet ederek, "Demokratik arzumuz; Müslüman, Hindu ya da Budist olarak değil, insan olarak haklarımızı korumaktır. Bangladeş'i tek bir aile haline getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurumsal Reform İhtiyacı

Bangladeş'teki toplumsal sorunların temelinde kurumsal çürümelerin bulunduğunu belirten Yunus, bu durumun düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Daha önce 10 Ağustos'ta, ülkede artan azınlık saldırılarını "son derece çirkin" olarak nitelemiş ve kınamıştı.

Protestolar ve Son Gelişmeler

Bangladeş’te, 1971 Bağımsızlık Savaşı'na katılanların çocukları için kamu kontenjanı ayrılması kararı sonrası Temmuz ayının ortasında geniş çaplı protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkeme, kontenjan oranlarını düşürünce gösteriler sona ermişti. Ancak, gösterilerde şiddet olayları yaşanırken, Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadı yasaklandı.

Gösterilere katılanların sayısının artmasıyla, Başbakan Şeyh Hasina, askeri helikopterle Hindistan’a giderken, protestocular Başbakanlık konutunu basmıştı. Ardından, Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici hükümetin kurulacağını duyurmuştu.

Muhammed Yunus, 8 Ağustos’ta geçici hükümetin başkanlığını üstlenmişti ve bu gelişmeler, ülkedeki siyasi atmosferi önemli ölçüde etkilemiştir.

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