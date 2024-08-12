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Bangladeş Geçici Hükümeti ve Muhammed Yunus'un Açıklamaları

Muhammed Yunus, Hasina hükümetinden istifa eden yetkililerin yasal olarak ayrıldığını belirtti.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 20:49
Bangladeş Geçici Hükümeti ve Muhammed Yunus'un Açıklamaları

Bangladeş'te Geçici Hükümet Dönemi

Bangladeş'teki geçici hükümetin başkanı olan Nobel ödüllü Muhammed Yunus, geçmişteki Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in hükümetine ait üst düzey yetkililerin istifalarının "yasal olarak uygun bir süreç içinde gerçekleştirildiğini" vurguladı.

Yunus'dan Media Açıklaması

Gazetecilerle yaptığı görüşmede, Yunus, daha önce görevden ayrılan hükümet yetkilileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Obaidul Hassan’ı "yalnızca bir cellat" olarak nitelendirerek, istifaların arkasında yasal gerekliliklerin yerine getirildiğini ifade etti.

Protestoların Etkileri ve Hükümet Değişimi

Bangladeş'teki protestolar, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına ayrılan kamu kontenjanları nedeniyle başlamıştı. Öğrenci hareketleri, temmuz ortalarında yoğunlaşarak, ardından Yüksek Mahkeme'nin kontenjan oranlarını düşürme kararı almasıyla duraksamıştı.

Yaşanan şiddet olaylarında birçok kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin gözaltına alındığı bu süreçte, Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutunu terk edip askeri helikopterle Hindistan'a gitmesi dikkat çekmişti. Bu esnada yasa dışı göstericilerin konuta baskın düzenlemesi de olayın sıcaklığını artırmıştı.

Yeni Hükümetin Beklentileri

Öğrencilerin taleplerine yanıt veren Muhammed Yunus, geçici hükümetin kurulmasını büyük bir onur olarak gördüğünü dile getirerek, "Bu, benim değil, onların hayali. Ben bu hayalin gerçekleşmesi için yardımcı oluyorum," sözlerini sarf etti.

Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin ederek göreve başlamıştı.

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