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Bangladeş Geçici Hükümetinden Arakanlı Müslümanlar İçin Çözüm Çağrısı

Bangladeş, Arakanlı Müslüman sığınmacıların durumu için uluslararası destek çağrısında bulundu. Geçici hükümet başdanışmanı Muhammed Yunus açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 12:50
Bangladeş Geçici Hükümetinden Arakanlı Müslümanlar İçin Çözüm Çağrısı

Bangladeş Geçici Hükümetinden Arakanlı Müslümanlara Çözüm Çağrısı

Bangladeş'te geçici hükümete “başdanışman” sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, Myanmar'daki Arakanlı Müslüman (Rohingya) sığınmacılara yönelik çözüm arayışlarının yeniden küresel bir odağa taşınması gerektiğini duyurdu.

Dhaka Tribune gazetesine göre, Yunus; İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 55. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) çerçevesinde birçok önemli görüşmeye katıldı. Yunus, burada Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Yunus, mülteci krizinin Bangladeş üzerindeki yükünü artıran yaklaşık 100 bin Arakanlı Müslüman sığınmacının daha ülkeye akın etmesinin, mevcut durumu daha da karmaşık hale getirdiğini ifade etti. Oluşan insani krize acil bir çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Yunus, Grandi ile yaptığı görüşmede, bu konuda güçlü bir küresel konferans yapılması ve kalıcı çözümler üretilmesi için UNHCR'den destek talep ettiklerini belirtti. Grandi ise, Bangladeş’in kalıcı çözümler konusunda kendisine destek vereceklerini vurgulayarak işbirliği için hazır olduklarını söyledi.

Almanya'dan Destek Talebi

Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS) verilerine göre, Yunus'un Almanya Başbakanı Scholz ile gerçekleştirdiği görüşmede, Myanmar'ın Arakan eyaletinde Arakanlı Müslümanlar için BM gözetiminde güvenli bir bölge oluşturulması talep edildi.

Görüşmede, Myanmar'daki güvenlik durumu ve sığınmacıların sorunları gibi pek çok konu ele alındı. Scholz, Bangladeş’e destek sağlayacaklarının güvencesini verdi.

Arakan'da Etnik Temizlik ve Sığınmacı Krizi

2012'de Arakan'da çıkan çatışmalarda çok sayıda Müslüman hayatını kaybetti. 25 Ağustos 2017'de düzenlenen saldırılar sonrasında, Myanmar ordusunun uyguladığı kitlesel şiddet nedeniyle 1 milyondan fazla Arakanlı Müslüman, Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldı. Bu sığınmacılar, genellikle Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçmak için büyük tehlikeler alarak deniz yolunu tercih ediyor.

Bangladeş, 2017 yılındaki askeri baskın sonrası Arakan'dan kaçan yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslüman’a ev sahipliği yapmaktadır.

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