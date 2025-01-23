DOLAR
35,65 -0,02%
EURO
37,14 -0,03%
ALTIN
3.155,59 0,06%
BITCOIN
3.644.459,43 2,04%

Bangladeş, Hasina Döneminde Çalınan Milyarlarca Dolar İçin ECB'den Destek İstedi

Bangladeş geçici başdanışmanı Muhammed Yunus, Hasina döneminde çalındığı öne sürülen milyarlarca dolar için ECB'den yardım talep etti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:51
Bangladeş, Hasina Döneminde Çalınan Milyarlarca Dolar İçin ECB'den Destek İstedi

Bangladeş, ECB'den Destek Talep Ediyor

Bangladeş'te geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla liderlik eden Muhammed Yunus, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid döneminde çalındığı belirtilen milyarlarca doları kurtarmak amacıyla Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'dan destek talep etti.

Davos'ta Önemli Görüşme

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) çerçevesinde İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan Yunus, burada Lagarde ile bir araya geldi. Yunus, yaptığı açıklamada, "(Hasina yönetimi) Diktatörlüğe yakın oligarklar tarafından ülkenin bankacılık sisteminden 17 milyar dolar çekildi ve Hasina'nın 15 yıllık iktidarı boyunca her yıl 16 milyar dolar hortumlandı" ifadelerini kullandı.

Büyük Soygun İddiası

Bu durumu büyük bir "soygun" olarak nitelendiren Yunus, oligarkların önce bankaları ele geçirip ardından geri ödemedikleri krediler aldıklarını belirtti. Bu bağlamda, Hasina döneminde çalındığı öne sürülen milyarlarca doların kurtarılması için Lagarde'dan yardım istedi.

Geçmişteki Protestolar ve Şiddet Olayları

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu kontenjanı ayrılması kararı sonrası Temmuz 2024'te öğrencilerin öncülüğünde protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkeme, bu kontenjan kotasını düşürünce protestolar sonlanmıştı. Ancak gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi gözaltına alındı.

Başbakan Hasina'nın Kaçışı

Şiddet olaylarının devam ettiği sırada dönemin Başbakanı Hasina, resmi konutundan ayrılıp askeri helikopterle Hindistan'a gitmişti. Bu esnada, protestocular Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Yeni Dönem

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin etti. 15 Ağustos 2024'te ise eski Başbakan Hasina'nın da aralarında bulunduğu 10 üst düzey yetkili hakkında "soykırım ve insanlığa karşı suç" işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve Hasina hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rutte: Ukrayna Yenilgisi NATO'ya Trilyonlarca İhtiyaç Duyurabilir
2
Bangladeş, Hasina Döneminde Çalınan Milyarlarca Dolar İçin ECB'den Destek İstedi
3
Bakırköy'de Özel Liseye Mermi İhalesi: 2 Gözaltı
4
Bakan Işıkhan'dan Kadın İstihdamını Destekleyen Açıklama
5
Kartalkaya'daki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 78'e Yükseldi
6
İsrail Güçleri, Cenin'de 2 Filistinliyi Daha Öldürdü
7
Samsun'da Hız İhlalleri Yapay Zeka ile Tespit Ediliyor

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor