Bangladeş Hükümeti, Kamuda Kontenjan Oranını Düşürme Kararını Uygulayacak

Bangladeş Hükümetinden Önemli Açıklama

Bangladeş hükümeti, ülkede yaşanan kamuda kontenjan protestolarının sonucunda, bağımsızlık savaşında görev alanların ailelerine tanınan ayrıcalığı azaltma kararı almıştır. Ülkede meydana gelen eylemler sonucu ölenlerin sayısının artması hükümeti harekete geçirmiştir.

Adalet Bakanı Huq'tan Açıklama

Bangladeş Adalet Bakanı Anisul Huq, düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Mahkeme tarafından alınan karar doğrultusunda kontenjanın yüzde 30'dan yüzde 5'e düşürüleceğini bildirmiştir. Huq, "Mahkemenin kararını uygulayacağız. Böylece protestocuların talepleri karşılık bulacak," şeklinde ifadelerde bulunmuştur.

Protestolar ve Soruşturma Süreci

Huq, ülkedeki eğitim sisteminin normale dönmesi için gerekli adımların atıldığını vurguladı ve protestolar sırasında yaşanan olayların aydınlatılması için bir soruşturma komisyonu kurulacağını açıkladı. Ayrıca, sokağa çıkma yasaklarının aşamalı olarak kaldırılacağını, ancak şiddet olaylarının yeniden başlaması durumunda gereken tedbirlerin alınacağını ekledi.

İnternet Erişimiyle İlgili Gelişmeler

Bangladeş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Zunaid Ahmed Palak, protestolar sırasında meydana gelen internet kesintilerinin düzeltileceğini duyurdu. Palak, "İnternet erişiminin tekrar sağlanması sürecinde önceliğimiz bankacılık, teknoloji ve medya sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler olacaktır," dedi.

Ölü Sayısı Artıyor

Son olarak, kamuda kota protestolarında yaşamını yitirenlerin sayısının 197'ye yükseldiği öğrenilmiştir. 1971 yılında gerçekleştirilen bağımsızlık savaşına katılanların çocuklarına kontenjan ayrılması talebiyle başlayan eylemler, ülke genelinde büyük bir gerginliğe yol açmıştır. Yüksek Mahkeme, tahsis edilen kontenjanın yüzde 93'ünü liyakat temeline dayandırarak bu gelişmeleri daha da derinleştirmiştir.