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Bangladeş'in Eski Başbakanı Hasina'dan ABD İddiaları

Şeyh Hasina, Bangladeş'teki protestolarda ABD'nin rol oynamış olabileceğini belirtti ve istifasının nedenlerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 15:58
Bangladeş'in Eski Başbakanı Hasina'dan ABD İddiaları

Eski Başbakan Şeyh Hasina'nın Açıklamaları

Bangladeş'in eski Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, ülkesi üzerindeki son olaylarda ABD'nin etkisinin bulunduğu yönünde iddialarda bulundu. Hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Hindistan'a geçiş yapan Hasina, ayrılışının ardındaki nedenleri ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Protestolar ve İstifa Süreci

Economic Times'a göre, Hasina, ülkesindeki şiddetin artmaması adına istifa ettiğini belirtti. İktidar kaybetmesinin arkasında ABD'nin olduğunu ima eden Hasina, "Eğer St. Martin Adası'nın egemenliğini devretseydim ve ABD'nin Bengal Körfezi'nde hakimiyet kurmasına izin verseydim, bugün iktidarda olurdum" dedi.

Hasina, Bangladeş'te kalması durumunda daha büyük bir kaos ve ölümle karşılaşılacağını ifade ederek, "Öğrencilerin bedenleri üzerinden iktidarı ele geçirmeyi amaçlıyorlardı ama ben istifa ederek bunu engelledim." şeklinde konuştu.

Bangladeş Halkına Çağrı

Bangladeş halkına, "Radikal grupların manipülasyonlarına izin vermeyin" diyen Hasina, sözlerinin çarpıtıldığını ve halkını kışkırtmak için kullanıldığını savundu.

Protestoların Arka Planı

Gerçekleştirilen protestolar, 1971 yılına dayanan Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına tahsis edilen kamu kontenjanlarının artırılması kararıyla başlamıştı. Temmuz sonunda Yüksek Mahkeme'nin kontenjan oranlarını düşürmesinin ardından, protestolar son bulmuştu.

Ancak, yaşanan şiddet olaylarının ardından Cemaat-i İslami Partisi ve onun öğrenci kanadı yasaklandığında, protestocular bu kez yaşamını yitirenlerin anısına adalet talep etmek için tekrar sokağa dökülmüştü. Bangladeş'te, bu süreçte yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Hasina’nın Hükümetten Ayrılışı

Ülkede şiddetin devam etmesi üzerine, Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan çıkarak askeri bir helikopterle Hindistan'a geçiş yaptı. Bu sırada protestocular, Başbakan'ın resmi konutuna saldırarak büyük bir kaosa neden oldu. Sonrasında, Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici bir hükümetin kurulacağını duyurdu. 8 Ağustos'ta Nobel ödüllü Muhammed Yunus, geçici hükümet başkanı olarak görevine başladı.

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