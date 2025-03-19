Bangladeş, İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırılarını Şiddetle Kınadı

Bangladeş'ten Sert Tepki

Bangladeş, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlatmasını şiddetle kınadı. Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, bu saldırıların derhal durdurulması gerektiğinin altını çizen bir açıklama yaptı.

Sivillerin Hayatı Tehlikede

Açıklamada, İsrail'in başlattığı saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Hükümet, bu olayların uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurguladı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Bangladeş, İsrail'e tüm saldırılarını durdurması ve uluslararası insancıl hukuka saygı duyması için çağrıda bulundu. Ayrıca, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası topluma, sivillerin korunması ve insani yardım için kesin tedbirler alması gerektiğini vurguladı.

Filistin Hakkında Destek

Bangladeş'in, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı ve 1967 sınırları içerisinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması dahil tüm haklarını desteklediği dile getirildi. Barışın diplomasi yoluyla sağlanmasının önemine de dikkat çekildi.

Hindistan'dan Endişe Dolu Açıklama

Diğer yandan, Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki durumdan endişe duyulduğunu belirtti. Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması gerektiğini ifade eden açıklamada, bölgeye insani yardım tedarikinin sürdürülmesi çağrısı yapıldı.