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Bangladeş Milliyetçi Partisi, Seçim Talebi İçin Dakka'da Protesto Düzenledi

BNP, Dakka'da seçim talebiyle büyük bir protesto gerçekleştirdi, reform çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 17:32
Bangladeş Milliyetçi Partisi, Seçim Talebi İçin Dakka'da Protesto Düzenledi

Bangladeş Milliyetçi Partisi'nden Büyük Protesto

Bangladeş'te muhalefet partisi olarak bilinen Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP), başkent Dakka'da seçim talebiyle binlerce destekçisinin katılımıyla büyük bir protesto gerçekleştirdi.

Protestoya Katılım ve Talep

BNP taraftarları, partinin Dakka’daki genel merkezi önünde toplanarak, seçim yapılması konusunda yüksek sesle taleplerini dile getirdi. Protestocular, çeşitli sloganlar atarak destek verdikleri partinin yanında yer aldı.

BNP Genel Başkan Vekili Tarık Rahman'ın Açıklamaları

BNP Genel Başkan Vekili Tarık Rahman, geçici hükümetin reform planlarını desteklediklerini belirtti, ancak bu reformların yalnızca halkın sürece katılım sağlaması durumunda sürdürülebilir olacağının altını çizdi. Rahman ayrıca, henüz yeni bir seçim tarihi açıklamadı ve herhangi bir reformun, yeni kurulacak meclis tarafından desteklenmesinin gerekliliğini vurguladı.

Geçmiş Protestolar ve Şiddet Olayları

BNP, geçici hükümetin kurulmasının ardından 3 ay içerisinde genel seçimlerin gerçekleştirilmesini daha önce de talep etmişti. Öte yandan, 1971 Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına tanınan kamu kontenjanları sonrası temmuzda öğrencilerin düzenlediği protestolar, ülke genelinde büyük yankı bulmuştu. Yüksek Mahkeme'nin kontenjan oranlarını düşürmesiyle bu eylemler durdurulmuştu, ancak şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Başbakanın Kaçışı ve Yeni Yönetim

Şiddet olaylarının yükselmesi ile birlikte Başbakan Şeyh Hasina, askeri helikopterle Hindistan'a gitmek zorunda kaldı. Protestolar sırasında göstericiler, Başbakan'ın resmi konutuna baskın düzenledi. Ayrıca, Nobel ödüllü ekonomist Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak göreve başladı.

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