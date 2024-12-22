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Bangladeş, Myanmar'a Arakanlı Müslüman Sorununu Çözmesi İçin Çağrıda Bulundu

Bangladeş, Myanmar'a sığınan 60 bini aşkın Arakanlı Müslüman için çözüm talep etti.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 19:35
Bangladeş, Myanmar'a Arakanlı Müslüman Sorununu Çözmesi İçin Çağrıda Bulundu

Bangladeş, Myanmar'a Çözüm Çağrısı Yaptı

Bangladeş, 60 bini aşkın Arakanlı Müslüman'ın ülkeye sığındığını vurgulayarak, Myanmar'a Arakanlı Müslüman (Rohingya) mülteciler sorununu çözmesi çağrısında bulundu. Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain, bu çağrısını Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen ve Tayland, Bangladeş, Myanmar, Hindistan, Çin ve Laos'tan üst düzey yetkililerin katıldığı bir toplantı sırasında yaptı.

Sorunların Gündemi

Hossain, Bangkok'taki toplantıda sınır, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, insan ticareti ve Myanmar'ın siyasi durumu gibi konuların ele alındığını belirtti. Ayrıca, Myanmar'da sınırın Arakan ordusu gibi devlet dışı aktörlerin kontrolünde olduğunu vurgulayarak, "Devlet olarak onlarla ilişki kuramayız. Myanmar, sınır ve Arakanlı Müslümanlarla ilgili meseleleri çözmenin bir yolunu bulmalı" dedi.

Artan Sığınmacı Akını

Hossain, Arakanlı Müslümanların ülkeye birkaç farklı rotadan girdiğini ve bu durumun sorunun çözümünü zor hale getirdiğini ifade ederek, "Bu duruma çözüm bulunmadığı takdirde bölgedeki barış ve istikrarın sağlanmasının zor olduğunu" aktardı. Ayrıca, Bangladeş'e yönelik yeni bir sığınmacı akını beklemediklerini kaydetti.

Geçmişteki Olaylar

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan çatışmalar sonucunda çoğu Müslüman binlerce kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce ev ve işyeri ateşe verilmişti. 25 Ağustos 2017'de Arakan'daki sınır karakollarına yönelik eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den bu yana Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini aşmıştır.

Uluslararası Tepkiler

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamış ve bu şiddeti "etnik temizlik" veya "soykırım" olarak nitelendirmiştir. Bu bağlamda, Bangladeş'in yaptığı çağrı, uluslararası arenada büyük bir öneme sahiptir.

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