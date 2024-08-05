Bangladeş Ordusu, Başbakan'ın Konutundan Ayrılması Üzerine Geçiş Hükümeti Kurulacağını Duyurdu

Bangladeş'te Siyasi Gelişmeler

Bangladeş ordusu, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in resmi konutundan ayrılmasının hemen ardından ülkede bir geçiş hükümeti kurulacağını duyurdu.

Ordu Komutanı'ndan Açıklama

Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, basına yaptığı açıklamada, Başbakan'ın konutundan ayrılmasının ardından geçiş hükümeti oluşturma kararı aldıklarını belirtti. Waker-Uz-Zaman, "Eğer gösteriler ve şiddet olayları durursa, sıkıyönetim uygulamasına gerek kalmayacaktır,” dedi.

Geçiş Hükümeti İçin Görüşmeler

General Waker-Uz-Zaman, ülkenin şu anki durumuna ilişkin soruşturma yürütme sözü vererek, "Tüm siyasi partilerle verimli bir görüşme gerçekleştirdikten sonra geçiş hükümeti kurmayı planlıyoruz. Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin ile durum değerlendirmesi yapacağız," şeklinde konuştu.

Memurlar ve Öğrenciler Arasındaki Tartışmalar

General, Dakka Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden Profesör Asif Nazrul'u, öğrencilere protestoları sonlandırmaları için çağrıda bulunmaya davet etti.

Protestolar ve Olayların Ardından

Başkentte süren gösteriler sırasında, protestocular Şeyh Hasina'nın resmi konutundan eşyalarını çıkararak, hükümete karşı seslerini yükseltmeye devam ettiler. Yerel basında, Başbakan Hasina'nın konutunun dışına çıkarılan eşyalar hakkında çeşitli görüntüler paylaşıldı. Ayrıca, hükümet karşıtı göstericilerin Avami Birliği Partisi'nin binalarını ateşe vermesi de dikkat çekti.

Hint Medyasında Yükselen Alarm

Hint basınında yer alan haberlere göre, Şeyh Rehana, konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a geçti. Bu gelişmeler üzerine Hindistan hükümeti, Bangladeş sınırında "yüksek alarm" durumu ilan etti.

Arka Plan Bilgisi

Bangladeş'te, 1971 Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılmasına ilişkin karar sonrasında protestolar başlamıştı. Temmuz ayından itibaren süren gösteriler, hükümetin internet kesintileri ve sokağa çıkma yasakları gibi önlemlerine rağmen durdurulamadı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylarda daha fazla can kaybı yaşanması durumu uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Hükümet, protestoların artmasına rağmen durumu kontrol altında tutmaya çalışsa da, öğrenci grupları taleplerinin yerine getirilmediğini belirterek yeniden toplanmaya başladı. Son olarak hükümet karşıtı protestolar sırasında ardı ardına meydana gelen şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetti.