DOLAR
34,35 0,07%
EURO
36,3 0,58%
ALTIN
2.853,33 0,66%
BITCOIN
3.192.223,6 -3,74%

Bangladeş Ordusu, Yasa Dışı Silah Bulundurmaktan 2.500 Kişiyi Tutukladı

Bangladeş ordusu, eylülden bu yana yasa dışı silah bulundurmaktan 2.500 kişiyi tutukladı, 6.000 silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 21:09
Bangladeş Ordusu, Yasa Dışı Silah Bulundurmaktan 2.500 Kişiyi Tutukladı

Bangladeş Ordusundan Büyük Operasyon

Bangladeş ordusunun, eylül ayında yargı yetkisini devralmasının ardından, yasa dışı silah bulundurmaktan 2.500 kişiyi tutukladığı ve 6.000 yasa dışı silah ele geçirdiği bildirildi.

Albay Intekhab Haider Khan'dan Açıklama

Bangladeş ordusundan Albay Intekhab Haider Khan, Dakka'da düzenlediği basın toplantısında, hükümetin 17 Eylül tarihinde yüzbaşı ve üstü rütbelerdeki Silahlı Kuvvetler subaylarına idari sulh yargıcı yetkisi verdiğini belirtti. Bu durum, suçluların tutuklanması gibi kritik durumların etkili bir şekilde ele alınmasına yardımcı olarak kanun ve düzenin iyileşmesini sağladı.

Ordunun Sürekliliği ve Güvenlik Önlemleri

Khan, ordunun sahada konuşlandırılmasının "hükümet istediği sürece" devam edeceğini kaydetti. Özellikle, ülkenin başlıca döviz geliri kaynağı olan giyim sektöründe meydana gelen 600'den fazla olayı kontrol altına aldıklarını vurguladı. "Şu anda 2.089 hazır giyim fabrikasının neredeyse tamamı daha güvenli bir şekilde faaliyet gösteriyor," dedi.

Drogalarla Mücadele

Khan, ortak operasyonlar sonucunda 700'den fazla uyuşturucu satıcısı ve uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı kişinin tutuklandığını ifade etti. "İnsan haklarını korumak için üst makamlardan belirli emir ve talimatlar alıyoruz ve hiçbir şekilde yargısız infaz olayı yaşanmıyor," ifadesini kullandı.

Silah ve Mermilerin Geri Alınması

Bangladeş Emniyet Müdürlüğü, 5 Ağustos’ta eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid’in hükümetinin istifasının ardından ülkedeki polis karakollarından 5.829 ateşli silah ve 606.742 mermi yağmalandığını duyurmuştu. Polis, bunların çoğunun geri alındığını ve kalanlarla ilgili baskınların devam ettiğini bildirdi.

Protestolar ve Sonrası

Bangladeş'te, 1971 bağımsızlık savaşında görev alan kişilerin çocuklarına kamu kontenjanı ayrılması kararı nedeniyle başlayan protestolar, Yüksek Mahkeme'nin temmuz sonunda kontenjan oranlarını düşürmesiyle sona ermişti. Gösterilerdeki şiddet olaylarıyla ilgili olarak birçok kişi tutuklandı ve başbakanlık konutu saldırıya uğradı.

Nobel ödüllü Mohammed Yunus, 8 Ağustos’ta geçici hükümet başkanı olarak yemin ederek göreve başladı. Geçici hükümet, öğrenci protestolarında 708 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İtalya'da Filistin Destekçileri Leonardo'yu Protesto Etti
2
Uşak'ta Oğlu Tarafından Bıçakla Yaralanan Anne Hayatını Kaybetti
3
Suriye'nin Humus Bölgesine Hava Saldırısı: Esed Rejimi İddia Ediyor
4
Sancaktepe'de İETT Otobüsü 3 Yaşındaki Kızı Hayatından Etti, Annesi Yaralandı
5
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, ABD ve İngiltere Dışişleri Bakanlarıyla Kritik Görüşmelerde Bulundu
6
Biden ve Trump'tan 'Barışçıl Geçiş' Mesajı
7
Yönetmen Faysal Soysal'ın 'Rahma' Filmi, Vietnam'dan Jüri Özel Ödülü ile Döndü

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak