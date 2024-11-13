Bangladeş Ordusu, Yasa Dışı Silah Bulundurmaktan 2.500 Kişiyi Tutukladı

Bangladeş Ordusundan Büyük Operasyon

Bangladeş ordusunun, eylül ayında yargı yetkisini devralmasının ardından, yasa dışı silah bulundurmaktan 2.500 kişiyi tutukladığı ve 6.000 yasa dışı silah ele geçirdiği bildirildi.

Albay Intekhab Haider Khan'dan Açıklama

Bangladeş ordusundan Albay Intekhab Haider Khan, Dakka'da düzenlediği basın toplantısında, hükümetin 17 Eylül tarihinde yüzbaşı ve üstü rütbelerdeki Silahlı Kuvvetler subaylarına idari sulh yargıcı yetkisi verdiğini belirtti. Bu durum, suçluların tutuklanması gibi kritik durumların etkili bir şekilde ele alınmasına yardımcı olarak kanun ve düzenin iyileşmesini sağladı.

Ordunun Sürekliliği ve Güvenlik Önlemleri

Khan, ordunun sahada konuşlandırılmasının "hükümet istediği sürece" devam edeceğini kaydetti. Özellikle, ülkenin başlıca döviz geliri kaynağı olan giyim sektöründe meydana gelen 600'den fazla olayı kontrol altına aldıklarını vurguladı. "Şu anda 2.089 hazır giyim fabrikasının neredeyse tamamı daha güvenli bir şekilde faaliyet gösteriyor," dedi.

Drogalarla Mücadele

Khan, ortak operasyonlar sonucunda 700'den fazla uyuşturucu satıcısı ve uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı kişinin tutuklandığını ifade etti. "İnsan haklarını korumak için üst makamlardan belirli emir ve talimatlar alıyoruz ve hiçbir şekilde yargısız infaz olayı yaşanmıyor," ifadesini kullandı.

Silah ve Mermilerin Geri Alınması

Bangladeş Emniyet Müdürlüğü, 5 Ağustos’ta eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid’in hükümetinin istifasının ardından ülkedeki polis karakollarından 5.829 ateşli silah ve 606.742 mermi yağmalandığını duyurmuştu. Polis, bunların çoğunun geri alındığını ve kalanlarla ilgili baskınların devam ettiğini bildirdi.

Protestolar ve Sonrası

Bangladeş'te, 1971 bağımsızlık savaşında görev alan kişilerin çocuklarına kamu kontenjanı ayrılması kararı nedeniyle başlayan protestolar, Yüksek Mahkeme'nin temmuz sonunda kontenjan oranlarını düşürmesiyle sona ermişti. Gösterilerdeki şiddet olaylarıyla ilgili olarak birçok kişi tutuklandı ve başbakanlık konutu saldırıya uğradı.

Nobel ödüllü Mohammed Yunus, 8 Ağustos’ta geçici hükümet başkanı olarak yemin ederek göreve başladı. Geçici hükümet, öğrenci protestolarında 708 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.