Bangladeş'te 26 Eski Hükümet Yetkilisine Seyahat Yasağı

Bangladeş'te Seyahat Yasağı Uygulandı

Bangladeş mahkemesi, yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması dahilinde 26 eski hükümet yetkilisine seyahat yasağı getirdi.

Mahkeme Kararı

Yerel medya raporlarına göre, mahkeme, eski hükümette görev yapan bakanlar ve parlamento üyeleri arasında yer alan bu kişilere yönelik karar aldı. Bu kararın, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde alındığı belirtiliyor.

Yolsuzluk İddiaları

Yetkililerin açıklamasına göre, seyahat yasağı getirilen eski yetkililerin bazıları, ülkeyi terk etmeye çalıştıkları için bu önlem alındı. Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ACC), bu şahısları soruşturmakta ve gerekli hukuki süreçleri yürütmektedir.