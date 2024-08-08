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Bangladeş'te 31 Arakanlı Müslümanın Cesedi Bulundu

Myanmar'dan kaçan 31 Arakanlı Müslümanın cesedi Bangladeş'te bulundu. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 17:41
Bangladeş'te 31 Arakanlı Müslümanın Cesedi Bulundu

Bangladeş'te Korkunç Bir Keşif

Bangladeş'te, Myanmar'dan kaçan 31 Arakanlı Müslüman'ın cesetlerine ulaşıldığı bildirildi. Yetkililerden Muhammed Shamsud Douza, bu durumu Anadolu Ajansı (AA) muhabirine duyurdu.

Naf Nehri'nde Facia

Bangladeş ile Myanmar arasındaki Naf Nehri'nde batan iki botla ilgili bilgi veren Douza, bu botlarda 50'den fazla kişinin bulunduğunu açıkladı. Çeşitli tarihlerde 31 Arakanlı Müslümanın cansız bedeninin kıyıya vurduğunu ifade eden Douza, ölü sayısının artabileceğinden endişe duyduğunu belirtti.

Arakan'daki Zor Durum

2012 yılında Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşanan çatışmalar, Budist ve Müslüman toplulukları arasında büyük bir çatışmaya neden olmuştu. O dönemde birçok Müslüman yaşamını yitirmiş ve yüzlerce ev ateşe verilmişti. 25 Ağustos 2017'de Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin başlattığı kitlesel şiddet, zulme maruz kalan Arakanlılar için yeni bir felaketin başlangıcını oluşturmuştu.

BM Verilerine Göre

Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre, Ağustos 2017'den bu yana baskılardan kaçan Arakanlı Müslümanların sayısı 900 bini aşmış durumda. Bu trajik olaylar, bölgedeki insani krizlerin boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

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