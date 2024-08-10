Bangladeş'te Anayasa Mahkemesi Başyargıcı Obaidul Hassan İstifa Etti

Bangladeş'te İstifa Krizi

Bangladeş Anayasa Mahkemesi Başyargıcı Obaidul Hassan, ülke genelinde patlak veren protestoların ardından istifasını sunarak dikkatleri üzerine çekti. Asif Nazrul, geçici hükümetin hukuk, adalet ve parlamento işleri danışmanı, istifa talebinin Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin'e iletileceğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Protestoların Nedenleri ve Gelişmeler

Hassan'ın istifası, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme yargıçlarıyla yapılacak olan geçici hükümet toplantısı kararının ardından geldi. Protestocular, bu toplantıya karşı çıkarak Hassan'ın yanı sıra diğer yargıçların da istifasını talep etti.

Geçmişteki Olaylar ve Yansımaları

Protestoların başlangıcı, 1971 Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına özel kamu kontenjanı ayrılmasına dair kararın alınması ile oldu. Bu durum, temmuz ortasında öğrenci gruplarının öncülüğünde büyük bir protesto hareketini başlattı. Yüksek Mahkeme, temmuz sonunda kontenjanları düşürdüğünde, başlangıçta verilen tepkiler son bulmuş gibi görünse de, daha sonra şiddet olaylarının artmasıyla birlikte göstericiler yeniden sokaklara döküldü. Bu protestolarda birçok kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi gözaltına alındı.

Protestolar sürecinde, Başbakan Şeyh Hasina, güvenlik nedeniyle resmi konutunu terk ederek askeri helikopterle Hindistan'a gitmişti. Olayların ardından Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Başbakan Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici bir hükümetin kurulacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından, Nobel ödüllü Muhammed Yunus 8 Ağustos itibarıyla geçici hükümet başdanışmanı olarak göreve başladı.