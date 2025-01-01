Bangladeş'te Binlerce Kişi, Hasina Karşıtı Protestolarda Adalet Talep Etti

Bangladeş'te, eski Başbakan Şeyh Hasina hükümetine karşı düzenlenen kitlesel gösterilerde hayatını kaybedenler için adalet talebiyle protesto gerçekleştirildi. Temmuz 2024'te başlayan gösteriler, başkent Dakka'da binlerce kişinin bir araya gelmesiyle devam etti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, etkinlik Ayrımcılığa Karşı Öğrenciler hareketi ve Jatiya Nagorik Komitesi tarafından organize edildi. Gösteri, hayatını kaybedenler için gerçekleştirilen saygı duruşuyla başladı.

Gösterinin organizatörlerinden Hasnat Abdullah, yaptığı konuşmada, faşizme ve Avami Birliği'ne karşı mücadelelerinin süreceğini vurguladı. Abdullah, "Birçok kişi ayaklanmamızı kabullenemedi. Bu yüzden başbakanlıkta, poliste ve hatta mahkemelerde komplolar oldu," ifadelerini kullandı.

Organizasyondan biri olan Jatiya Nagorik Komitesi Başkanı Nasiruddin Patwary ise, "Hiçbir ülkenin gözdağı vermesine müsamaha göstermeyecek yeni bir Bangladeş istiyoruz. İhale manipülasyonu ve gaspın olmadığı bir ülke istiyoruz. Hükümetin Avami Birliği ve Şeyh Hasina'yı derhal hesaba çekmesini istiyoruz," dedi.

Protestocular, Hasina hükümetine yönelik kitlesel gösterilerde ölenler için adalet talep ederken, "adalet", "özgürlük" ve "hukuk" sloganları attı. Ayrıca, hükümetten insan hakları, eğitim ve sağlık haklarının teminat altına alınması çağrısında bulundular.

Bangladeş'teki olaylar, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması nedeniyle geçmişte yaşanan sıkıntılar sonucu Temmuz 2024 ortalarında başlayan öğrencilerin öncülüğündeki protestolarla gündeme gelmişti. Ancak, Yüksek Mahkemenin Temmuz 2024 sonlarında kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolar sona ermişti.

Son dönemde yaşanan şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için adalet çağrısıyla sokaklara döküldü. Bangladeş'teki gösteriler sırasında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olaylarının artarak devam etmesi üzerine, Başbakan Şeyh Hasina, 5 Ağustos 2024'te askeri helikopterle Hindistan'a gitmek üzere resmi konutunu terk ederken, protestocular da Başbakan'ın konutunu basmıştı. Ayrıca, Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin etmişti.