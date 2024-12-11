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Bangladeş'te BNP Destekçilerinden Hindistan Konsolosluğu Protestosu

Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) destekçileri, Hindistan'daki konsolosluğa düzenlenen saldırıyı protesto etmek için sokağa döküldü.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 18:09
Bangladeş'te BNP Destekçilerinden Hindistan Konsolosluğu Protestosu

Bangladeş'te BNP Protestosu

Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP), Hindistan'ın Tripura eyaletindeki Bangladeş konsolosluğuna düzenlenen saldırıyı protesto etmek amacıyla binlerce destekçisini bir araya getirdi. Başkent Dakka'dan yola çıkan BNP'ye bağlı gençlik ve öğrenci birlikleri, Brahmanbaria kentine doğru ilerlediler.

Protesto Yolu ve Mitingler

Yaklaşık 128 kilometrelik yol boyunca çeşitli noktalarda durarak mitingler düzenleyen göstericiler, Hindistan'ın Bangladeş'e yönelik tutumunu sert bir dille eleştirdi. Protesto, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Vikram Misra'nın 9 Aralık'ta Bangladeş'e yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşmesiyle dikkat çekti.

Bangladeş Konsolosluğuna Yapılan Saldırı

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, 3 Aralık tarihinde Hindistan'ın Tripura eyaletinin başkenti Agartala'daki konsolosluk binasına yapılan saldırıyı kınamıştı. Saldırganların konsolosluğun ana kapısını kırdığı, içerideki eşyalara zarar verdiği, bayrak direğini tahrip ettiği ve Bangladeş bayrağını yaktığı bildirilmişti.

Yaşanan bu olay, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

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