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Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisi'ne Yasağın Kaldırılması

Cemaat-i İslami Partisi'nin ve öğrenci kolunun yasak kararları Bangladeş hükümeti tarafından kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 14:19
Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisi'ne Yasağın Kaldırılması

Bangladeş'te Yasak Kararı Kaldırıldı

Bangladeş'teki geçici yönetim, Cemaat-i İslami Partisi ve partinin öğrenci koluna yönelik daha önce alınan yasak kararını tamamen iptal etti.

Terör Suçlamaları Geçersiz Bulundu

Ülkenin İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, partiye karşı "terör faaliyetlerine karıştığı" iddialarına dair somut bir delil bulunmadığını bildirdi. Bu karar, The Daily Star gazetesinde yayımlanan resmi bir bildirge ile duyuruldu.

Yasaklama Süreci ve Arka Planı

Cemaat-i İslami Partisi ve onun öğrenci kanadı, Terörle Mücadele Yasası kapsamında 1 Ağustos'ta yasaklanmıştı. Eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid, bu grubu ülkenin kamu kontenjan protestolarında "sabotaj ve şiddet eylemlerine" katılmakla suçlamıştı.

Protestolar ve Sonrası

Bangladeş'te, 1971 yılındaki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına yönelik kamu kontenjanları ayrılması kararı, Temmuz ayında geniş protestolara yol açmıştı. Yüksek Mahkeme'nin kontenjan standartlarını düşürmesi ile bu gösterilere son verilmişti.

Yasağın ardından, yaşamını yitirenler için sokaklara dökülen protestocular "adalet" talep etti. Bu süreçte, gösteri ve çalkantılar sırasında yüzlerce insan hayatını kaybetti ve binlerce kişi gözaltına alındı.

Şiddetin tırmandığı bu dönemde, Başbakan Şeyh Hasina, Hindistan'a gitmek üzere askeri helikopterle konutunu terk etti. Bu sırada, göstericiler başbakanlık konutunu bastı. Ayrıca, Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümetin başkanı olarak yemin ederek görevine başladı.

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