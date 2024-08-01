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Bangladeş'te Cemaat-i İslami ve Öğrenci Kanadı Yasaklandı

Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadı, "kamuda kontenjan" protestoları sonrası yasaklandı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 14:35
Bangladeş'te Cemaat-i İslami ve Öğrenci Kanadı Yasaklandı

Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisi ve Öğrenci Kanadı Yasaklandı

Bangladeş'te, hükümetin "kamuda kontenjan" protestolarında suçladığı Cemaat-i İslami Partisi ve onun öğrenci kanadı Chhatra Shibir, resmi olarak yasaklandı. Dhaka Tribune'de yer alan habere göre, Bangladeş Adalet Bakanı Enesul Hak, bu grupların mevcut isimleriyle siyasette yer alamayacaklarını duyurdu.

Yasaklama Kararının Gerekçesi

Hak, Cemaat-i İslami ve Chhatra Shibir'in yasaklanmasının "terörle mücadele yasasına uygun bir karar" olduğunu belirtti. 29 Temmuz'da Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in talimatıyla, Avami Birliği Partisi'nin liderliğindeki 14 partiden oluşan koalisyon, bu grupları "vandalizm ve kargaşa yaratmakla" suçlayarak yasaklama kararı almıştı.

Başbakan'ın Açıklamaları

Televizyonlardan ulusa seslenen Başbakan Hasina, 27 Temmuz'da "kitlesel imha ve kundaklama saldırılarına karışanların" yakalanması için vatandaşlara yardım çağrısı yaptı. Hasina, "Gerçekleri öğrenin. Ülkede devlet mallarını tahrip edenleri bulun ve cezalandırmak için işbirliği yapın" dedi.

Protestoların Arka Planı

Bangladeş'te, 1971 yılındaki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına ayrılan kamuda kontenjan kararı sonrası büyük protestolar başlamıştı. 16 Temmuz'da yaşanan protestolar, Başbakan Hasina'nın Avami Birliği Partisi ve öğrenci kanadı ile polis müdahaleleri sonucunda yoğunlaşmıştı. Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 21 Temmuz'da kontenjanı %30'dan %5'e indirmiş, %93'ünün ise liyakat esaslı dağıtılacağını açıklamıştı.

Sokağa Çıkma Yasağının Kaldırılması

Adalet Bakanı Enesul Hak, protestoların azalmasıyla sokağa çıkma yasaklarının yavaşça kaldırılacağını belirtmiş, ardından bazı iş yerleri ve resmi kurumlar kısıtlı hizmet vermeye başlamıştır.

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