Bangladeş'te Dang Humması Alarmı: 24 Saatte 580 Hastane, 3 Ölü

Bangladeş'te dang humması vakalarında artış sürüyor; son 24 saatte 580 kişi hastaneye kaldırıldı, 3 kişi hayatını kaybetti, yılın ölü sayısı 135'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 17:54
Bangladeş genelinde sivrisinek kaynaklı dang humması vakalarındaki artış, halk sağlığı açısından endişe yaratmaya devam ediyor. Son 24 saatte 580 kişinin yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Dhaka Tribune'ün aktardığına göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü verileri, bu yıl dang humması nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısının 135'e yükseldiğini gösteriyor.

Açıklamada, yılbaşından bu yana toplam 34 bin 411 kişinin dang hummasına yakalandığı ve halen 1571 kişinin hastalık nedeniyle tedavi gördüğü kaydedildi. Geçen yıl 2024'te dang humması nedeniyle ölenlerin sayısı ise 575 olarak kayıt altına alınmıştı.

Dang humması nedir, hangi dönemlerde artış gösteriyor?

Dang humması, tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen ve insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşan bir virüs hastalığıdır. Kuluçka döneminden sonra genellikle hafif ateşe yol açan hastalık, bazı vakalarda ölümle sonuçlanabiliyor.

Vakalar genellikle yağış dönemlerinde artış gösteriyor; bu dönemler mart, haziran, eylül ve aralık olarak biliniyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süreli yağışların, dang humması ve sıtma taşıyan sivrisineklerin popülasyonunu artırdığı uyarısında bulunuyor.

Önlemler ve uyarılar

Sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği vurgulanıyor. Yetkililer, toplum sağlığını korumak amacıyla taşıyıcıların üreme alanlarının temizlenmesi ve mücadele çalışmalarının yoğunlaştırılması çağrısında bulunuyor.

