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Bangladeş'te Dang Humması Salgını: 463 Yeni Vaka

Bangladeş'te dang humması nedeniyle son 24 saatte 463 kişi hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu endişe verici.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 17:48
Bangladeş'te Dang Humması Salgını: 463 Yeni Vaka

Bangladeş'te Dang Humması Krizi

Bangladeş'te son 24 saat içinde dang humması tanısı alan 463 vatandaş hastaneye sevk edildi. Yerel yayın organı The Daily Star tarafından bildirildiğine göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Hayat Kaybı ve Vaka Sayıları

Açıklamada, son 24 saat içinde dang hummasından bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, bu yıl boyunca hastalığın neden olduğu toplam can kaybı sayısı 96'ya ulaştı. Ayrıca, bu yılki toplam dang humması vakası sayısının 15,670 olduğu ifade edildi.

Tedavi Sürecinde Olanlar

Şu an itibarıyla ülke genelinde 1582 kişinin dang humması tedavisi devam ediyor. Bu durum, sağlık sisteminin üzerindeki baskıyı artırıyor.

Dang Humması Nedir?

Dang humması, tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen ve sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan bir virüs hastalığıdır. Genellikle kuluçka döneminden sonra hafif ateş belirtileri gösterir, ancak bazı durumlarda ölümle sonuçlanabilir.

Sivrisineklerin Etkisi

Bu hastalığın vakaları, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralık aylarında artmaktadır. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süreli yağışların, sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin sayısını artırdığını vurguluyor. Özellikle sanayi bölgelerindeki çöp birikintilerinin tedavi edilmediği takdirde, bu sivrisinek türlerinin larva oluşturma riski oldukça yüksektir.

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