Bangladeş'te Dang Humması Vakaları Artıyor: Son 24 Saatte 990 Hasta Hastaneye Kaldırıldı

Bangladeş'te Dang Humması Tehlikesi Büyüyor

Bangladeş'te dang humması salgını devam ediyor. Son 24 saatte 990 kişi hastaneye kaldırıldı, bu hastalıktan dolayı 10 kişi hayatını kaybetti. Dhaka Tribune tarafından aktarılan haberlere göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu yıl dang humması nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 471'e yükseldiğini duyurdu.

Ateş ve Hastaneye Kaldırılanlar

Son 24 saatte dang humması teşhisi konulan hastaların %90'ının yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurduğu ifade edildi. Yılın başından itibaren, 88 bin 715 kişinin dang hummasına yakalandığı bildirildi.

2023'teki Durum

2023 yılı içerisinde 321 bin 179 dang humması vakası kaydedildi ve bu hastalık toplamda 1705 can aldı. Bu rakamlar, halk sağlığı açısından ciddi bir kriz durumunu işaret ediyor.

Dang Humması Nedir?

Dang humması, tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan bir virüs hastalığıdır. Kuluçka dönemi sonrasında genellikle hafif ateşle başlasa da bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara ve ölüme neden olabiliyor. Vakaların artışı genellikle yağış dönemleri olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralık aylarında gözlemleniyor.

İklim Değişikliği ve Sivrisinek Popülasyonu

Bilim insanları, yüksek sıcaklıkların ve uzun süreli yağışların, sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin çoğalmasına yol açtığını belirtiyor. Bu sivrisineklerin su birikintilerinde larva oluşturması, özellikle sanayi alanlarındaki çöp birikintilerinin düzenli olarak ilaçlanmasını gerektiriyor. Aksi takdirde, salgının önlenmesi güçleşecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.