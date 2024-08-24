Bangladeş'te Din ve Toplum: Hindular ve Müslümanlar Birlikte Nöbet Tutuyor

Bangladeş'te Din ve Toplumun Birlikteliği

Bangladeş'in başkenti Dakka'da, Hindu tapınaklarının güvenliğini sağlamak amacıyla Müslümanlarla nöbet tuttuklarını belirten Hindu din görevlisi Ashim Maitro, "Yerel halktan insanlar yardım etti. Müslümanlar ve Hindular, zarar gelmemesi için tapınağın dışında nöbet tutmaya geldi" ifadelerini kullandı.

Tapınak Güvenliği ve Toplumun Duyarlılığı

Eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in ülkeyi terk etmesinin ardından artan karışıklıklara değinen Maitro, "Kendim için korkmuyordum, sadece tapınağımızın güvenliği konusunda endişeliydim" dedi. Tapınağın şu anda güvende olduğunu belirten Maitro, yerel halkın desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

Azınlıkların Durumu ve Hükümetin Mesajı

India Today'in haberine göre, 5 Ağustos'tan itibaren azınlıklara yönelik 205'ten fazla saldırı gerçekleşti. Bangladeş'teki geçici hükümete baş danışman olan Muhammed Yunus, 13 Ağustos'ta Dhakeshwari tapınağını ziyaret ederek, halkı azınlıklara yönelik saldırılara karşı birlik olmaya çağırdı. Yunus, "Demokratik arzumuz, Müslüman, Hindu, Budist olarak değil insan olarak haklarımızı güvence altına almaktır. Bangladeş'i tek bir aile olduğumuz yer haline getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Protestolar ve Sonuçları

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu kontenjanı ayrılması kararından sonra, temmuz ortasında öğrencilerin düzenlediği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkeme, temmuz sonunda bu kontenjan oranlarını düşürmesiyle sonlanan protestolar, şiddet olayları ve huzursuzluk getirmişti. Gösteriler sırasında Başbakan Şeyh Hasina, askeri helikopterle Hindistan'a kaçarken, göstericilerin konutu basması sonucu siyasi gelişmeler hızlandı.

Bangladeş'te huzursuzluk döneminin ardından, Nobel ödüllü Muhammed Yunus 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin etti ve göreve başladı.