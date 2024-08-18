Bangladeş'te Eğitim Kurumları Yeniden Açıldı

Bangladeş'te Eğitim Kurumları Yeniden Faaliyete Geçti

Bangladeş'te, 17 Temmuz'da başlatılan süresiz kapatma sonrasında eğitim kurumları, bir aylık aranın ardından yeniden açıldı. Protestoların nedenleri arasında, 1971 Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu kurumlarında kontenjan ayrılması kararı yatıyordu.

Eğitim Bakanlığı'ndan Yeni Yönerge

Dhaka Tribune'nin aktardığına göre, Bangladeş Eğitim Bakanlığı, ülke genelindeki okulların açılması için gerekli yönergeleri yayımladı. Bakanlık, eğitim kurumlarının tekrar hizmet vermeye başlaması talimatını iletti.

Sınavlar Planlanıyor

Okulların yeniden açılmasıyla birlikte, protestolar sebebiyle ertelenen sınavların 11 Eylül'de gerçekleştirileceği duyuruldu.

Protestolar ve Son Gelişmeler

Bangladeş'teki protestolar, 1971'deki bağımsızlık mücadelesinde görev alanların çocuklarına ayrılan kamu kontenjanı kararının ardından başlamıştı. Temmuz ayı sonunda Yüksek Mahkeme'nin kontenjan oranlarını düşürmesiyle gösterilere son verildiği bildirilmişti.

Ancak bu durum, daha fazla adalet talep eden protestoları durduramadı. Cemaat-i İslami Partisi ve öğrencilerin yasaklanmasının ardından, sokaklarda hayatını kaybedenler için "adalet" talep eden gösteriler gerçekleşti. Şiddet olaylarında yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği ve binlerce kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Başbakan’ın Kaçışı ve Yeni Hükümet

Şiddetin artmasıyla birlikte Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılıp askeri helikopterle Hindistan'a gitti. Bu süreçte, protestocular Başbakan'ın konutunu bastı.

Öte yandan, Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos tarihinde Geçici Hükümet Başkanı olarak göreve başlamıştı.