Bangladeş'te Eski Başbakan Hasina Hakkında İkinci Tutuklama Kararı Çıktı

Bangladeş'te Eski Başbakan Hasina Hakkında İkinci Tutuklama Kararı

Bangladeş'te bir mahkeme, ülkeyi terkettiği sırada Hindistan'a giden eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid hakkında, ülkedeki "zorla kaybetme" vakalarıyla bağlantılı olarak ikinci bir tutuklama kararı çıkardı.

Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT) tarafından alınan karara göre, Hasina'nın görev süresi boyunca meydana gelen zorla kaybetme vakalarında rolü bulunduğu iddia ediliyor. Mahkemenin Başsavcısı Muhammed Tajul İslam, yaptığı basın açıklamasında, "Uzun yıllar boyunca insanlar gizli cezaevlerinde tutuldu, işkencelere maruz kaldı ve öldürüldü. Uluslararası hukuka göre insanlığa karşı işlenmiş bu suçlar, eski Başbakan Hasina'nın emirleri doğrultusunda organize edildi," ifadesinde bulundu.

Eski başbakan hakkında 60'tan fazla suç duyurusu yapıldığı bildirilirken, bu suçlamaların arasında zorla kaybetme, cinayet ve soykırım da yer alıyor. Ekim 2024'teki kitlesel öğrenci protestolarında insanlığa karşı suçlardan ötürü de tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Protestolar ve Şiddet Olayları

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararı sonrası Temmuz 2024'te öğrenciler büyük çapta protesto göstermişti. Yüksek Mahkemenin kontenjan kotası oranlarını düşürmesi, protestoların sona erdiği duyurulmuştu.

Ancak gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi gözaltına alındı. Olayların tırmanması sonucu, dönemin Başbakanı Hasina, resmi konutundan çıkarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmek zorunda kaldı. Bu esnada protestocular, Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Bütün bunlar yaşanırken, Nobel ödüllü Muhammed Yunus 8 Ağustos 2024 tarihinde geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştır.