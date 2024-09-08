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Bangladeş'te Eski Başbakan Hasina'nın İadesi İçin Adım Atılacak

Bangladeş yeni başsavcısı, eski Başbakanı Hasina'nın Hindistan'dan iadesi için gerekli adımları atacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 16:43
Bangladeş'te Eski Başbakan Hasina'nın İadesi İçin Adım Atılacak

Bangladeş'ten Önemli Gelişmeler

Bangladeş, eski Başbakanı Şeyh Hasina'nın Hindistan'dan ülkeye iadesi için gerekli adımları atmayı planlıyor.

Yeni Başsavcı'dan Açıklama

Uluslararası Suçlar Mahkemesi’nin (ICT) yeni başsavcısı Muhammed Tajul İslam, yaptığı basın toplantısında Hasina'nın yargılanmak üzere Hindistan’a iade edilmesi için gerekli işlemlerin başlanacağını duyurdu. “İade Anlaşması Uygulanacak”

The Daily Star gazetesine göre, İslam, "Eski Başbakan, bu yıl temmuz ve ağustosta öğrenci liderliğindeki protestolarda toplu katliam suçlamalarıyla yargılanmak üzere geri getirilecektir" dedi.

Kanıt Toplama Zorluğu

İslam, bu süreçteki en büyük zorlukların başında, soykırım iddialarıyla ilgili tüm kanıtların toplanmasının geldiğini belirterek şöyle konuştu: "Suçlamalara konu olan belgelerin ülke genelinden derlenmesi ve mahkemeye sunulması gerekiyor. Bu çok zorlu bir görev." Adalet Vurgusu

Başsavcı ayrıca, soruşturma sırasında sanıkların tutuklanması için gerekli adımları atacaklarını ve bu süreçte herkes için adalet sağlanacağını ifade etti.”

Protestolar ve Şiddet Olayları

Bangladeş’te 15 Ağustos'ta hükümet karşıtı protestolar sonucunda, Hasina ve diğer üst düzey yöneticilerin de aralarında olduğu on kişiye soykırım ve insanlığa karşı suç işleme iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Protestolar, kamuda görev alacak olan 1971 Bağımsızlık Savaşı gazilerinin çocuklarına ayrılan kontenjan beslenecek olması nedeniyle başlamış ve arzuların düşürülmesi nedeniyle sona erdirilmişti. Ancak gösterilerde yaşanan şiddet olayları sonucu birçok kişi hayatını kaybetmiş ve binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Başbakan Çeyh Hasina, artan protestoların ardından askeri bir helikopterle Hindistan'a kaçarken, protestocular onun resmi konutunu basmıştı.

Bu süreçte Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos’ta geçici hükümet başkanı olarak göreve başlamıştı.

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