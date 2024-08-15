Bangladeş'te Eski Başbakan Hasina'ya Suçlama

Bangladeş'te hükümet karşıtı protestoların ardından, ülkeyi terk eden eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in de aralarında bulunduğu 10 üst düzey yetkili hakkında 'insanlığa karşı suçlar' kapsamında soruşturma başlatıldı.

Gösteriler Ve Ölümler Üzerine İddialar

Dhaka Tribune'de yer alan habere göre, gösteriler sırasında yaşamını yitiren öğrenci Arif Ahmed Siam'ın babası Bulbul Kabir, Hasina ve diğer siyasi figürleri Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ITC) nezdinde 'soykırım ve insanlığa karşı suç' işlemekle suçladı. Kabir adına başvuruyu gerçekleştiren avukat Gazi MH Tamim, ITC'nin soruşturma sürecine geçtiğini açıkladı.

Hükümet Yetkililerinden Tepkiler

Bangladeş'te geçici hükümetin hukuk, adalet ve parlamento işleri danışmanı Asif Nazrul, düzenlediği basın toplantısında 1 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen protestolardaki ölümlerle ilgili davaların ITC'de görüleceğini duyurdu. Nazrul, pozisyonlarına bakılmaksızın herkesin adaletle yüzleşeceğini ifade etti.

Uluslararası Suçlar Mahkemesi Üzerine Tartışmalar

2009 yılında iktidara gelen Avami Ligi Partisi, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'yla ilgili yargılamalar için ICT'yi özel mahkeme olarak kurmuştu. Ancak bazı uluslararası gözlemciler, ICT'nin adil yargılama standartlarına uymadığını ve siyasi karar alma eğiliminde olduğunu belirtiyor.

Protestoların Sebepleri

Bangladeş'te, 1971 yılı Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararı sonrası başlayan protestolar, Yüksek Mahkeme'nin kontenjan kotasını düşürmesiyle sona erdi. Gösteriler sırasında meydana gelen şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de gözaltına alındı.

Hükümetin Tepkisi ve Yeni Yönetim

Protestoların ardından, Başbakan Şeyh Hasina askeri helikopterle Hindistan'a doğru yola çıktı. Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici hükümetin kurulacağını açıkladı. Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümetin başkanı olarak göreve başladı.