Bangladeş'te Geçici Hükümetten Sert Eleştiriler

Yunus'tan Şiddetli Eleştiri

Bangladeş'te geçici hükümete başdanışman olarak liderlik eden Muhammed Yunus, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid hükümetine ağır sözlerle yüklendi. Yunus, ülkenin tarihindeki en kötü sivil katliama neden olduğunu belirtti.

Protestolar ve Zalim Diktatörlük

Yunus, Dakka'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, "İki hafta önce Bangladeş, ikinci devrimine tanıklık etti. Milyonlarca öğrenci, Hasina'nın zalim yönetimine karşı ayaklandı. Ancak o, partisinin öğrenci kanadı ve kolluk kuvvetleriyle birlikte en kötü sivil katliamını gerçekleştirdikten sonra ülkeyi terk etti." şeklinde konuştu.

Ülkenin Kuruluşuna Dikkat

Ayrıca Yunus, Hasina'nın iktidarını sürdürmek için tüm bağımsız kuruluşları yok ettiğini iddia etti. Bu açıklamaları, öğrencilerin 1971 Bağımsızlık Savaşı'nda yer alan kişilerin çocukları için kamu kontenjanı talep etmesi sonucu başlayan protestoların arka planında geldi.

Gösteri ve Şiddet Olayları

Protestolar, Yüksek Mahkeme'nin temmuz ayı sonlarında kontenjan oranlarını düşürmesiyle sona ermişti. Ancak gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı. Hasina, bu süreçte askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş ve bu esnada protestocular, Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel Ödüllü Liderin Görevi

Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin ederek görevine başlamıştır. Ülke içinde süregelen huzursuzluk ve olayların gelişimi, Bangladeş’in geleceği için hâlâ belirsizlik taşımaktadır.