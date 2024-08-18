Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bangladeş'te Geçici Hükümetten Sert Eleştiriler

Muhammed Yunus, eski Başbakan Hasina'yı sivil katliam nedeniyle eleştirdi ve ülkenin geleceğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 15:34
Bangladeş'te Geçici Hükümetten Sert Eleştiriler

Yunus'tan Şiddetli Eleştiri

Bangladeş'te geçici hükümete başdanışman olarak liderlik eden Muhammed Yunus, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid hükümetine ağır sözlerle yüklendi. Yunus, ülkenin tarihindeki en kötü sivil katliama neden olduğunu belirtti.

Protestolar ve Zalim Diktatörlük

Yunus, Dakka'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, "İki hafta önce Bangladeş, ikinci devrimine tanıklık etti. Milyonlarca öğrenci, Hasina'nın zalim yönetimine karşı ayaklandı. Ancak o, partisinin öğrenci kanadı ve kolluk kuvvetleriyle birlikte en kötü sivil katliamını gerçekleştirdikten sonra ülkeyi terk etti." şeklinde konuştu.

Ülkenin Kuruluşuna Dikkat

Ayrıca Yunus, Hasina'nın iktidarını sürdürmek için tüm bağımsız kuruluşları yok ettiğini iddia etti. Bu açıklamaları, öğrencilerin 1971 Bağımsızlık Savaşı'nda yer alan kişilerin çocukları için kamu kontenjanı talep etmesi sonucu başlayan protestoların arka planında geldi.

Gösteri ve Şiddet Olayları

Protestolar, Yüksek Mahkeme'nin temmuz ayı sonlarında kontenjan oranlarını düşürmesiyle sona ermişti. Ancak gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı. Hasina, bu süreçte askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş ve bu esnada protestocular, Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel Ödüllü Liderin Görevi

Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin ederek görevine başlamıştır. Ülke içinde süregelen huzursuzluk ve olayların gelişimi, Bangladeş’in geleceği için hâlâ belirsizlik taşımaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı