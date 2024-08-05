Bangladeş'te Geçiş Hükümeti Duyuruldu: Başbakan Hasina Resmi Konuttan Ayrıldı

Bangladeş'te Kritik Gelişmeler

Bangladeş ordusu, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in resmi konutunu terk etmesi üzerine geçiş hükümeti kurulacağını duyurdu. Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, bu durumu basın toplantısında açıkladı ve ülkedeki gösterilerin durması halinde sıkıyönetim uygulamasına gerek kalmayacağını belirtti.

Geçiş Hükümeti İçin İlk Adımlar

Waker-Uz-Zaman, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin ile görüşerek geçiş hükümetinin oluşturulmasına yönelik adımları atacaklarını ifade etti. Öte yandan, Profesör Asif Nazrul'dan öğrencilere protestoları sonlandırma çağrısında bulunmuş, bunun yanı sıra göstericilerin hükümet karşıtı eylemlerinin devam ettiğini bildirmiştir.

Protestolar ve Şiddet Olayları

Protestolar sırasında, başkent Dakka'da göstericilerin Başbakan'ın resmi konutundan eşyaları dışarı çıkardığı görüldü. Bazı yerlerde hükümet karşıtı göstericiler, iktidar partisinin binalarını ateşe verdi. Medya, Hasina'nın kız kardeşi Şeyh Rehana'nın askeri helikopterle Hindistan'a gittiğini rapor etti.

Gerilim ve Yanıtlar

Hindistan hükümeti, Bangladeş sınırında yüksek alarm durumu ilan etti. Ağızdan gelen haberler arasında, başkentteki havalimanının kapatıldığını ve uçuşların askıya alındığını görmekteyiz. Şiddet olaylarının ardından, ordu daha fazla önlem almayı planlıyor.

Tarihi Arka Plan

Bangladeş'teki bu gerginlikler, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı döneminde görev alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan hakkı verilmesi kararından kaynaklanıyor. Temmuz ayında başlayan protestolar, hükümetin bu kararını eleştirenlerin sayısının artmasıyla büyümüş ve maalesef çok sayıda can kaybına neden olmuştur.