Bangladeş'te Geçiş Hükümeti Süreci: Halide Ziya'dan İtidal Çağrısı

Bangladeş'te Siyasi Gelişmeler

Bangladeş'in eski Başbakanı Halide Ziya, ülkesindeki mevcut siyasi durumu değerlendirdi ve halkı itidal konusunda uyardı. Geçiş hükümetinin yarınki yemin töreni öncesi yaptığı bu çağrı, ülke genelinde dikkat çekti.

Ziya'nın Mitingi ve Hitabı

{BNP} lideri Halide Ziya, ev hapsinin kaldırılmasının ardından başkent Dakka'da düzenlenen mitingde destekçilerine seslendi. 79 yaşındaki Ziya, hastanede çekilen bir video aracılığıyla kamuoyuna hitap etti. Konuşmasında, tüm dinlere ve topluluklara saygı gösterilmesi gerektiğini belirtirken, yıkım ve intikamdan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Geçiş Hükümeti ve Yeni Fırsatlar

Eski Başbakan Ziya, Şeyh Hasina'nın Hindistan'a gitmesinin ardından kurulan geçiş hükümetinin yemin töreni öncesi yaptığı konuşmada, "Bu zafer bize yeni olanaklar getirdi. Demokrasi ve yolsuzluğun yıkıntılarından müreffeh bir Bangladeş inşa etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Yunus ve Geçiş Hükümeti

Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus liderliğindeki geçiş hükümetinin yarın yemin edeceğini açıkladı. Paris'te basın mensuplarına konuşan Yunus, "Eve dönüp orada neler olduğunu göreceğiz," dedi.

Siyasi Protestolar ve Baskılar

Bangladeş'teki siyasi karışıklık, 1971 bağımsızlık savaşı gazilerine ayrıcalık tanınmasıyla başlayan öğrenci protestolarıyla doruğa ulaştı. Şiddet olaylarının ardından Cemaat-i İslami Partisi gibi bazı gruplar yasaklandı.

Ziya'nın Siyasi Geçmişi

Begüm Halide Ziya, 1991-1996 ve 2001-2006 yılında iki kez başbakanlık yapmış, 2018'de yolsuzluk suçlamasıyla 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak, kötüleşen sağlık durumu nedeniyle cezası ev hapsine çevrildi.