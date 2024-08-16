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Bangladeş'te Hindu Azınlığın Güvencesi: Geçici Hükümetten Hindistan'a Mesaj

Bangladeş'teki geçici hükümet, Hindu azınlığın güvenliği konusunda Hindistan ile iletişimde bulundu.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 20:51
Bangladeş'te Hindu Azınlığın Güvencesi: Geçici Hükümetten Hindistan'a Mesaj

Bangladeş Geçici Hükümeti'nden Hindistan'a Güvence

Bangladeş'teki geçici hükümet, Hindu azınlığın emniyeti konusunda Hindistan'a güvence sağladı. Geçici hükümetin başdanışmanı Muhammed Yunus, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Modi'nin Açıklamaları

Modi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Bangladeş'e olan desteğini yineledi ve Yunus'tan, ülkedeki Hindu topluluğu ve diğer azınlıkların güvenliği hakkında güvence aldığını ifade etti.

Protestolar ve Son Durum

Bangladeş, 5 Ağustos'ta eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in ülkeyi terk etmesinin ardından, 52 bölgede azınlıklara karşı 205'ten fazla saldırıya tanık oldu. 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına ayrılan kamusal kontenjanlar konusundaki tartışmalar, temmuz ayında öğrenci protestolarını tetiklemişti.

Yunus'un Ziyareti ve Sözleri

Yunus, 13 Ağustos’ta başkent Dakka'daki Dhakeshwari Tapınağını ziyaret ederek, "tüm toplulukların haklarını güvence altına alacağız" sözünü verdi. Protestolar sırasında yaşanan şiddet olayları sonucunda yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi gözaltına alındı.

Sonuç

Bangladeş'teki geçici hükümetin başında olan Nobel ödüllü Yunus, 8 Ağustos'ta görevine başlayarak, ülkenin mevcut durumu ile ilgili önemli adımlar atmayı planlıyor.

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