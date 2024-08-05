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Bangladeş'te Hükümet Karşıtı Göstericiler Başbakanlık Konutunu Bastı

Bangladeş'te binlerce gösterici, Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutuna girdi. Hasina, güvenli bir bölgeye tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 12:48
Bangladeş'te Hükümet Karşıtı Göstericiler Başbakanlık Konutunu Bastı

Bangladeş'te Gösteri Göstergeyi Aştı

Bangladeş'te uzun süredir devam eden hükümet karşıtı protestolar, dün akşam bir zirveye ulaştı. Binlerce demonstran, Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutuna girerek devrimci ruhlarını gösterdi.

Olayın Gelişimi

Yerel haber kaynakları ve BBC, protestocuların başkent Dakka'daki Başbakanlık konutuna girdiğini bildirdi. Hükümet binaları önünde toplanan kalabalığın, Hasina'nın güvenliğini tehdit eden bir atmosfer yarattığı belirtildi. Hasina Güvenli Bir Yere Geçti

Başbakan Hasina'nın, kız kardeşi Şeyh Rehana ile birlikte askeri helikopterle daha güvenli bir alana tahliye edildiği kaydedildi.

Askeri Toplantılar Devam Ediyor

Bu arada, ordu komutanı General Waker-Uz-Zaman'ın siyasi parti liderleriyle bir toplantı gerçekleştirdiği de gelen haberler arasında. Bu durum, askeri yönetimin sürecin gidişatıyla ilgili rol oynayabileceğini gösteriyor.

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