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Bangladeş'te Hükümet Karşıtı Protestolar Sürüyor

Bangladeş'te 'Dakka'ya Yürüyüş' adıyla devam eden protestolarda, hükümetin kamu kontenjanı ayrılmasına tepki gösteren öğrenciler bir araya geliyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 10:40
Bangladeş'te Hükümet Karşıtı Protestolar Sürüyor

Bangladeş'te Hükümet Karşıtı Protestoların Artışı

Bangladeş'te, 1971 Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine yönelik kamu kontenjanı ayrılmasının ardından başlayan hükümet karşıtı protestolar Dakka'ya Yürüyüş adıyla sürmektedir. Bu eylemler, başkent Dakka'da yoğun bir şekilde devam ediyor.

Öğrenciler Sokaklarda

Protestolar, Öğrenci Ayrımcılık Karşıtı Hareketi tarafından düzenlenmekte ve ülke genelinden birçok öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Eylemciler, başkentte Shaheed Minar Anıtı önünde toplanarak hükümeti protesto etmektedir.

Polis Müdahalesi ve Can Kaybı

Protesto sırasında polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmıştır. Son günlerde gerçekleştirilen protestolar sırasında, aralarında polislerin de bulunduğu en az 97 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmiştir.

Hindistan'dan Uyarı

Hindistan, Bangladeş'teki yoğun protestolar ve şiddet olayları nedeniyle vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı, seyahat etmemeleri ve hareketlerini kısıtlamaları yönünde uyarıda bulundu.

Hükümetin Almaya İhtiyaç Duyduğu Önlemler

Protestoların yoğunlaşmasıyla birlikte, Bangladeş hükümeti başkent Dakka ve çevresinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan etmiş ve 3 günlük resmi tatil vermiştir. Ayrıca, mobil internet erişiminin kapatılması ve sosyal medya platformlarının engellenmesi gibi önlemler alınmıştır.

Protestoların Nedenleri

Bangladeş'te başlayan protestolar, kamuda kontenjan kararı nedeniyle, yaşam kaybı, gözaltı ve saldırıların yaşanması üzerine büyümüş ve hükümet karşıtı bir harekete dönüşmüştür. Temmuz ayından bu yana yaklaşık 2 bin kişi protestolara katılmış, çeşitli bölgelerde toplanarak yönetimi protesto etmiştir.

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