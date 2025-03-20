Bangladeş'te İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi

Bangladeş'te İsyan: Gazze'ye Yönelik Saldırılara Tepki

Bangladeş'te halk, 18 Mart'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıları protesto etmek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi. Dhaka Tribune'de yer alan habere göre, bu durum dünya çapında büyük bir tepkiyle karşılandı.

Protesto Yürüyüşü ve Talepler

Protesto, çeşitli siyasi partiler tarafından organize edilirken, katılımcılar İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanmasını talep etti. Yürüyüş boyunca parti liderleri, Netanyahu'nun bütün uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Gazze'de insanlığa karşı suç işlediğini savundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklaması

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, İsrâil'in Gazze Şeridi'ne yönelik yeniden başlattığı saldırıları şiddetle kınadı.

İsrail Saldırıları: Acı Gerçekler

İsrail ordusunun 18 Mart'ta ateşkesi bozarak tekrar saldırılarına başlaması sonucu, son 24 saatte 85 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi ise yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 49,617'ye, yaralı sayısının da 112,950'ye yükseldiği açıklandı.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak, 18 Mart'ta Gazze’ye karşı yeniden yoğun saldırılar başlatmıştı.