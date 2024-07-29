Bangladeş'te Kamu Kontenjanı Protestolarında Ulusal Yas İlanı

Bangladeş'te Ulusal Yas İlanı

Bangladeş hükümeti, 1971 Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine tahsis edilen kamu kontenjanı nedeniyle başlayan protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin anısına bir günlük ulusal yas ilan etti.

Başbakanın Açıklamaları

Başbakan Şeyh Hasina Vecid başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısında, protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybedenler gündeme geldi. Başbakan Hasina, bu trajik olayların anısını yaşatmak amacıyla yarın ulusal yas uygulamasına geçileceğini duyurdu.

Siyah Rozet Takma Çağrısı

Vatandaşlardan, ulusal yas gününde siyah rozet takmaları istendi. Ayrıca, camiler, tapınaklar ve kiliseler dahil tüm ibadet yerlerinde, protestolarda hayatını kaybedenler ve yaralananlar için dua edilmesi çağrısı yapıldı.

Protestoların Arka Planı

Bangladeş'teki kamu kontenjanı protestoları, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılan askerlerin çocuklarına yönelik kontenjan ayrılması kararı sonrası başlamıştı. Başbakan Hasina'nın liderlik ettiği Avami Birliği Partisi ile partinin öğrenci kanadı olan Bangladeş Öğrenciler Birliği üyeleri arasında gerginlik yaşanmış, bu da polis müdahalelerine yol açmıştı.

Yüksek Mahkeme Kararı

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 21 Temmuz'da bu kontenjanın oranını %30'dan %5'e çekti. Toplam kontenjanın %2'sinin etnik azınlıklara ve engellilere, %93'ünün ise liyakat esasına göre tahsis edilmesi yönünde karar aldı.

Gerginliğin Azalması

Adalet Bakanı Enesul Hak, gerginliklerin azalmasıyla birlikte, protestolar nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasaklarının kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı. Bu gelişmeyle ülkede bazı iş yerleri ve resmi kurumlar kısıtlı hizmet vermeye başladı.

Ölü Sayısı

İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, protestolar esnasında 147 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ancak bazı medya organlarında bu sayının 200'ün üzerinde olduğu belirtiliyor.