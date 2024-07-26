Bangladeş’te Kamuda Kontenjan Protestoları Devam Ediyor

Bangladeş'te Kamuda Kontenjan Kontroversisi

Bangladeş'teki kamuda kontenjan kararı protestolarında, 266 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Bu protestolar, 1971 yılında gerçekleşen Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine özel kontenjan ayrılması kararının ardından patlak verdi.

Başbakan Şeyh Hasina’nın Açıklamaları

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, protestolar sırasında yaralananları ziyaret ettiği Dakka Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hasina, protestolar sonucu yaşanan şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "İnsanların canıyla oynanmasını durdurmak için sorumluların cezalandırılması şart" ifadelerini kullandı.

Gözaltılar ve Protesto Olayları

Ülkede meydana gelen olaylar sonucunda toplam gözaltı sayısı 6000'e yaklaştı. Bangladeş Hızlı Eylem Taburu (RAB) tarafından yapılan açıklamalara göre, 266 kişiden 63'ü Dakka'dan, diğerleri ise farklı şehirlerden gözaltına alındı. Protestolar esnasında bazı saldırganların çocukları canlı kalkan olarak kullandığı öne sürüldü.

Yüksek Mahkeme Kararı ve Devam Eden Gerginlik

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, yapılan itirazlar sonucunda bu kontenjanın oranını %30'dan %5'e düşürmüş, kalan %93'ünün ise performansa dayalı dağıtılacağına karar vermişti. Adalet Bakanı Enesul Hak, protestoların azalmasıyla birlikte sokağa çıkma yasağının kademeli olarak kaldırılacağı bilgisini verdi.

Hayatını Kaybedenler

Protestolar sonucunda şu ana kadar 204 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ülkedeki bu olaylar, sosyal ve siyasi gerginliklerin artmasına neden oluyor.