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Bangladeş'te Lastik Fabrikası Yangınında 130 Kişi Kayboldu

Narayanganj'daki lastik fabrikasında çıkan yangında kaybolan 130'dan fazla kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 10:40
Bangladeş'te Lastik Fabrikası Yangınında 130 Kişi Kayboldu

Bangladeş'teki Yangın Faciası

Bangladeş'in Narayanganj bölgesindeki bir lastik fabrikasında 25 Ağustos 2023 tarihinde çıkan yangında kaybolan veya enkaza gömülen 130'dan fazla kişinin arama çalışmaları devam ediyor.

Arama Çalışmaları ve Zorluklar

Dhaka Tribune'ün haberine göre, itfaiye birimindeki yetkililer, yangının ertesi gün kontrol altına alındığını ancak küçük ölçekli yangınların devam edebileceğini kaydetti. Yetkililer, yangında kaybolan kişileri bulmak için dronlar kullanıldığını, fakat henüz sonuç alınamadığını belirtti. Yangının etkileri ve enkaza ulaşma zorluğu

Yangının uzun sürmesi, yüksek kimyasal riskler ve su baskınları, 6 katlı fabrika binasının kısmen çökmesine sebep oldu. Bu durum, kaybolan kişilere ulaşmayı oldukça güçleştirdi.

Bölge Yetkililerinin Açıklamaları

Bölge yetkilisi Hamidur Rahman, "Burada çok miktarda kimyasal malzeme yandı. Bu nedenle eğer cesetler mevcutsa, bu şartlarda bulmamız pek olası değil," şeklinde açıklamalarda bulundu.

Soruşturma Devam Ediyor

Yangının sebebine dair yürütülen soruşturma ise henüz tamamlanmış değil. Olay, bölgedeki endüstriyel güvenlik standartlarının sorgulanmasına neden oldu.

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