Bangladeş'te Miting Öncesi Şiddet: Eski Başbakan Hasina Destekçileri ile Muhalifler Arasında Arbede

Bangladeş'te Miting Öncesi Gerginlik

Bangladeş'in başkenti Dakka'da, 5 Ağustos'ta Hindistan'a giden eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid destekçilerinin düzenleyeceği miting öncesinde gerilim tırmandı. Mitingin yapılacağı Noor Hossain Meydanı yakınlarında, usule uygun olarak mitinge hazırlanan Avami Ligi destekçileriyle muhalifler arasında arbede çıktı.

Muhaliflerden Karşı Çıkış

Cemaat-i İslami Partisi başta olmak üzere muhalefet grupları, mitingin yapılmasına karşı olduklarını ve Avami Ligi partisini Bangladeş için bir tehdit olarak gördüklerini dile getirdi. Miting öncesi yaşanan gerginlikte, yaşanan arbede sırasında bazı Hasina destekçilerinin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Görüntüler Paylaşıldı

Avami Ligi Partisi, sosyal medya platformu Facebook üzerinden, miting sırasında yaralanan destekçilerine ilişkin görüntüleri paylaştı. Görgü tanıkları ve yerel medya, arbede esnasında durumun giderek kargaşaya yol açtığını doğruladı.

Geçtiğimiz ay Bangladeş'te 1971 Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından başlayan protestolar, Yüksek Mahkeme tarafından yapılan düzenlemelerle durdurulmuştu. Ancak, bu olayların ardından şiddet olaylarının artmasıyla, Başbakan Hasina resmi konutunu terk edip askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, protestocular ise bunun üzerine Başbakan’ın konutunu basmıştı.

Nobel Ödüllü İsim Göreve Başladı

Son gelişmelerin ardından Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos’ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı. Bangladeş'teki bu karışıklık ve siyasi belirsizlik ortamı, toplumda kaygıyı artırmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.