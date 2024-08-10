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Bangladeş'te Müslüman Gönüllüler Azınlık Tapınaklarını Koruyor

Dakka'daki Müslüman gönüllüler, azınlıkların tapınaklarını korumak için harekete geçti. Şiddet olayları sonrası güvenlik sağlanmaya çalışılıyor.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 14:26
Bangladeş'te Müslüman Gönüllüler Azınlık Tapınaklarını Koruyor

Bangladeş'te Azınlıkların Korunması İçin Çaba

Son dönemde Bangladeş'teki protestoların yol açtığı şiddet olayları, Müslüman gönüllüleri azınlıklarla dayanışmaya yönlendirdi. Yaklaşık 13 milyon Hindu'nun yaşadığı bu ülkede, Müslüman öğrenciler başkent Dakka'daki Hindu tapınakları ve kiliseleri korumaya gönüllü olarak katıldılar.

Öğrenci Hareketinin Yanıtı

Dakka Üniversitesi öğrencisi Anjum Ahmed, "Kötü niyetli kişiler, öğrenci hareketimizi itibarsızlaştırmak için çeşitli hedefler belirliyor. Ancak, Hindu azınlığın tapınaklarını korumak için her zaman teyakkuzdayız," şeklinde konuştu.

Bir diğer öğrenci, Tareque Ahmed, protestoların yoğunlaştığı bölgelerde azınlıkların korunması amacıyla bir grup kurduğunu ve bu amaçla arkadaşlarından destek istediğini ifade etti. "Hinduların güvenliğini sağlamak için gereken önlemleri almak istiyoruz" diyerek, toplumlararasında herhangi bir şiddet olayının yaşanmadığından emin olmak istediğini belirtti.

Toplumsal Dayanışma

Cemaat-i İslami Partisi'nin öğrenci kanadı Chhatra Shibir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uyumun korunması için gönüllülerin tapınakların etrafında bulunduklarını açıkladı. Hindu Budist Hıristiyan Birlik Konseyi ise, yapılan protestolar sırasında 4 Hindutapınağının hasar gördüğünü ifade etti.

Protestoların Nedenleri

Ne olmuştu? Temmuz ayında, Bingladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararı sonrası geniş çaplı öğrenci protestoları başlamıştı. Yüksek Mahkeme, temmuz sonunda kontenjan sınırlamalarını azaltmasına rağmen, protestolar sürmüştü. Şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Yeni Dönem

Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici bir hükümetin kurulacağını duyurdu. Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin etti ve göreve başladı.

Bu süreçte Müslüman gönüllülerin azınlıkların güvenliğini sağlama çabası, toplumsal dayanışmanın önemli bir örneği olarak kaydediliyor.

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