Bangladeş'te Öğrenci Gösterileri ve Arbede Olayları

Bangladeş’te Öğrenci Gösterileri Tırmanıyor

Bangladeş'te yüze yakın öğrenci ile eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in partisi Avami Birliği destekçileri arasında çatışmalar yaşandı. Olay, Dhaka Tribune'de yer alan haberlere göre, Avami Birliği'nin kurucusu Şeyh Bangabandhu Mujibur Rahman'ın anma etkinlikleri amacıyla müzeye dönüştürülen evine yapılan ziyarette gerçekleşti.

Dhanmondi 32'deki Arbede

Protestocular, Rahman'ın evi yakınındaki Dhanmondi 32 bölgesinde bir araya geldi. Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu protesto grubunun, Avami Partisi mensuplarının telefon ve kimlik bilgilerini kontrol etmeye çalışması arbede çıkmasına sebep oldu. Olaylar sırasında, müzeye girmeye çalışan 30 kişi protestocular tarafından alıkonuldu ve bu durum askerlerin müdahalesiyle sonuçlandı.

Resmi Törenden İptal

Bangladeş’in geçici hükümeti, protestolar sırasında ülkeyi terk eden eski Başbakan Hasina'nın babası Rahman’ın anma törenlerini iptal etti. Ülkedeki karışıklıklar, 1971 bağımsızlık savaşının gazilerine kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından başlamıştı.

Gösterilerin Sebepleri

Temmuz ortasında başlayan gösteriler, Yüksek Mahkeme'nin kontenjan kotasını düşürmesiyle sona erdiği bildirilmişti. Ancak, devam eden şiddet olayları ve can kayıplarının ardından protestocular, adalet talepleriyle yeniden sokaklara döküldü.

Gelişmeler Devam Ediyor

Göstermelerin içindeki şiddet olayları neticesinde yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi gözaltına alındı. Başbakan Şeyh Hasina'nın askeri helikopterle ülkeyi terkettiği süreçte protestocular resmi konuta saldırmıştı. Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifasını açıklayarak geçici hükümetin kurulacağını duyurdu. 8 Ağustos’ta Nobel ödüllü Muhammed Yunus, geçici hükümet başkanı olarak görevine başladı.