Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bangladeş'te Öğrenci Gösterileri ve Arbede Olayları

Bangladeş'te eski Başbakan'ın destekçileri ile öğrenci protestocular arasında arbede çıktı. Olaylar sonrası anma törenleri iptal edildi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 22:06
Bangladeş'te Öğrenci Gösterileri ve Arbede Olayları

Bangladeş’te Öğrenci Gösterileri Tırmanıyor

Bangladeş'te yüze yakın öğrenci ile eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in partisi Avami Birliği destekçileri arasında çatışmalar yaşandı. Olay, Dhaka Tribune'de yer alan haberlere göre, Avami Birliği'nin kurucusu Şeyh Bangabandhu Mujibur Rahman'ın anma etkinlikleri amacıyla müzeye dönüştürülen evine yapılan ziyarette gerçekleşti.

Dhanmondi 32'deki Arbede

Protestocular, Rahman'ın evi yakınındaki Dhanmondi 32 bölgesinde bir araya geldi. Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu protesto grubunun, Avami Partisi mensuplarının telefon ve kimlik bilgilerini kontrol etmeye çalışması arbede çıkmasına sebep oldu. Olaylar sırasında, müzeye girmeye çalışan 30 kişi protestocular tarafından alıkonuldu ve bu durum askerlerin müdahalesiyle sonuçlandı.

Resmi Törenden İptal

Bangladeş’in geçici hükümeti, protestolar sırasında ülkeyi terk eden eski Başbakan Hasina'nın babası Rahman’ın anma törenlerini iptal etti. Ülkedeki karışıklıklar, 1971 bağımsızlık savaşının gazilerine kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından başlamıştı.

Gösterilerin Sebepleri

Temmuz ortasında başlayan gösteriler, Yüksek Mahkeme'nin kontenjan kotasını düşürmesiyle sona erdiği bildirilmişti. Ancak, devam eden şiddet olayları ve can kayıplarının ardından protestocular, adalet talepleriyle yeniden sokaklara döküldü.

Gelişmeler Devam Ediyor

Göstermelerin içindeki şiddet olayları neticesinde yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi gözaltına alındı. Başbakan Şeyh Hasina'nın askeri helikopterle ülkeyi terkettiği süreçte protestocular resmi konuta saldırmıştı. Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifasını açıklayarak geçici hükümetin kurulacağını duyurdu. 8 Ağustos’ta Nobel ödüllü Muhammed Yunus, geçici hükümet başkanı olarak görevine başladı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!