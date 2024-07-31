Bangladeş'te Öğrenciler Adalet Yürüyüşü Düzenledi

Bangladeş'te Öğrencilerden Adalet Yürüyüşü

Bangladeş'te, Bağımsızlık Savaşına katılanların ailelerine kamuda ayrılan kontenjan kararına tepki olarak düzenlenen gösteriler devam ediyor. Öğrenciler, "ölüm, gözaltı, saldırılar ve kayıplara" dikkat çekmek amacıyla Adalet Yürüyüşü gerçekleştirdi.

Polis Müdahalesi ve Gözaltılar

Yerel medya kaynaklarına göre, Ayrımcılığa Karşı Öğrenci Hareketi tarafından organize edilen yürüyüşlerde, protestoculara müdahale eden güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Protestoların Arka Planı

Bangladeş'te 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği protestolar, 1971 yılı Bağımsızlık Savaşı sırasında görev yapanların çocuklarına kamuda kontenjan aktarımı yapılması kararının ardından başlamıştı. Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid liderliğindeki Avami Birliği Partisi, bu karar dolayısıyla eleştirilerin hedefi oldu.

Yürüyüşlerin Sonuçları

Protestoların yoğunlaşması sonucunda, Bangladeş Yüksek Mahkemesi 21 Temmuz'da bu kontenjanın oranını %30'dan %5'e indirdi. Ayrıca, kamudaki toplam kontenjanın %2'sinin etnik azınlıklar ve engelli bireylere tahsis edilmesine, %93'ünün ise liyakat esasına göre dağıtılmasına karar verildi.

Hükümet Yetkililerinden Açıklamalar

Bangladeş Adalet Bakanı Enesul Hak, protestoları azaltmak için uygulanan sokağa çıkma yasağının kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal ise protestolar sırasında 147 kişinin yaşamını yitirdiğini, ancak basında ölü sayısının 200'ü aştığına dair haberler yer aldığını belirtti.

Ülkedeki gerginlik, resmi kurumların kısıtlı hizmet vermeye başlamasıyla birlikte devam ediyor.