Bangladeş'te Öğrenciler Güvenliği Sağlamak İçin Gönüllü Oluyor

Bangladeşli Öğrenciler Asayişe Destek Oluyor

Bangladeş, son dönemlerde yaşanan geniş çaplı protestolar sonrası güvenlik konusunda sıkıntılarla yüzleşiyor. 200 bin personeli olan emniyet teşkilatında, geçici hükümetin kurulmasıyla birlikte yalnızca yüzde 10'u göreve dönerken, bu durumdan yararlanan Bangladeşli gönüllü öğrenciler, güvenliğin sağlanmasında aktif bir rol üstleniyor.

Öğrenciler, Trafik Kontrolünde Görev Alıyor

Protestoların ardında başkent Dakka'da yetersiz polis varlığı nedeniyle, öğrenciler trafikte düzen sağlamak amacıyla iş başına geçti. Ahnaf Matin isimli üniversite öğrencisi, "Etrafta hiç trafik polisi yok, bu yüzden burada düzgün bir trafik yönetimi sağlamak için buradayım." ifadelerini kullandı.

Güvenlik ve Fiyat Kontrolü Sağlıyorlar

Bir grup öğrenci, hırsızlık vakalarının sıklıkla yaşandığı sosyal medya bilgileri üzerine sokaklarda devriye geziyor. Bazı polis merkezleri açılmış olsa da, yaşanan olaylar nedeniyle sayıları yetersiz kalıyor. Öğrenciler, "şüpheli" gördükleri kişileri orduya teslim ediyor.

Yetkililerden Destek ve İyileştirme Talepleri

Protestolara önderlik eden koordinaörlerden Rezaye Rabbi Zayed, "Polis teşkilatının tamamen elden geçirilmesi gerekiyor," diyerek yetkililere reform çağrısında bulundu. Mahin Ahmed, trafik kontrollerine dair gençlerin gayretlerini, "Profesyoneller gibi hallediyorlar." şeklinde değerlendirdi.

Yeni Yönetimin Desteği

Bangladeş'teki geçici hükümet yetkilisi Sharmeen Mürşid, gençlerin toplum için önemli katkılar sağladığını belirterek, yeni yönetimin bu girişimi desteklediğini vurguladı. Mürşid, "Resmi kolluk kuvvetlerinin görevlerine geri dönmesi bizim önceliğimiz." dedi.