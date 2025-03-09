Bangladeş'te Öğrenciler Tecavüz ve Kadına Yönelik Şiddeti Protesto Etti

Bangladeş'te Öğrencilerden Tepki: Tecavüz ve Şiddeti Protesto Etmeye Devam Ediyorlar

Bangladeş'in başkenti Dakka'da, üniversite öğrencileri son dönemlerde artan tecavüz ve kadına yönelik şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla sokağa döküldü. Dhaka Üniversitesi öğrencileri, 8 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismarına uğraması sonrası acil eyleme geçerek geniş çaplı gösteriler düzenlediler.

Gözaltılar ve Adalet Talebi

Öğrenciler, ülke genelinde yaşanan tecavüz ve kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek için üniversite kampüsünde toplanarak, bu tür suçların sorumlularının adalet önüne çıkarılmasını istedi. Göstericiler, özellikle 8 yaşındaki cinsel istismara uğrayan kız çocuğuna yönelik saldırıyı kınayarak, faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiler.

İçişleri Bakanı Md Jahangir Alam Chowdhury, bu tür suçlara karışanların adalete teslim edileceğini ve caydırıcı cezalar alacaklarını belirtti. Ayrıca, cinsel istismara uğrayan çocuğun hastanede bilinç kaybı yaşadığı ve sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Hükümetten Yasal Düzenleme

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Hükümet, taciz ve tecavüz davalarında yargı sürecini hızlandırmak amacıyla yasalarda değişiklik yapma kararı aldığını duyurdu.

Bangladeş'te artan cinsel şiddet olayları, toplumda büyük bir rahatsızlık yaratırken, öğrencilerin tepkisi bu konuda daha fazla ses getirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.