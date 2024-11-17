Bangladeş'te Orduya Verilen Yargı Yetkisi 2 Ay Uzatıldı

Bangladeş'te geçici hükümet, kamu düzeninin iyileştirilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamındaki orduya verilen yargı yetkisini 2 ay uzatma kararı aldı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Kamu Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, yüzbaşı ve daha üst rütbedeki subayların yargı yetkilerinin iki ay daha uzatıldığı bildirildi. Açıklamada, bu kararın geçiş sürecinde istikrarın sağlanmasının sürdürülmesi için alındığı belirtildi.

Bangladeş'te, temmuz sonunda eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid hükümetine karşı yapılan protestolar sonucunda, polis güçlerinin henüz tam anlamıyla görevine dönmediği için kamu düzeninde ciddi aksaklıklar yaşanıyordu.

Geçici hükümetten yapılan açıklamaya göre, bu aksaklıkları gidermek için, eylülde orduya yetkilerin artırıldığı ve bazı subaylara sulh hakimliği yetkisi verildiği duyuruldu. Bu yetkiler, bölge sulh hakimine bağlı olarak kullanılacak.

Verilen yargı yetkisi, orduya ihtiyaç duyulduğunda gözaltına alma ve tutuklama yetkisi tanıyor.

Geçmişte Neler Olmuştu?

Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı sırasında görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararı, temmuz ortasında öğrenci protestolarını tetiklemişti. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotasını düşürmesiyle bu protestolar sona erdiği duyurulmuştu.

Ancak, gösterilerde yaşanan şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez yaşamını yitirenler için adalet talebiyle sokaklara döküldü. Bangladeş'teki bu olaylarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve binlerce insan gözaltına alındı.

Şiddet olaylarının arttığı bir dönemde, Şeyh Hasina'nın resmi konutunu terk ederek askeri helikopterle Hindistan'a gitmesi, göstericilerin tepkisini çekti ve konutlarına baskın yapılmasına neden oldu. Nobel ödüllü Muhammad Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.