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Bangladeş'te Protestolar Büyüyor: 1308 Kişi Gözaltında

Eski Başbakan Hasina'nın açıklamaları sonrası alevlenen protestolar sonucunda Bangladeş'te 1308 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 10:49
Bangladeş'te Protestolar Büyüyor: 1308 Kişi Gözaltında

Protestoların Yayılması ve Gözaltılar

Bangladeş'te, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in yaptığı "şiddet olaylarını tetikleyen" açıklamaların ardından başlayan protestolar hızla büyüyor. Son yapılan açıklamalara göre, gözaltına alınanların sayısı 1308'e yükseldi.

Dhaka Tribune gazetesinde yer alan habere göre, Hasina'nın Hindistan'da canlı yayında yaptığı konuşmasının sonrasında ülkede şiddet olayları devam etmekte. Bangladeş polisi, bu süreçte İnamul Haque Sagar liderliğinde gerçekleştirdiği "Şeytan Avı" adlı operasyonda, başta Dakka olmak üzere farklı bölgelerde toplam 1308 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Protestoların Nedenleri

Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararı ile Temmuz 2024'te başlayan protestolar, yüksek mahkemenin kontenjan oranlarını düşürmesinin ardından sona ermişti. Ancak, hareket içinde birkaç kez yaşanan şiddet olayları yüzünden yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi gözaltına alındı.

Bu sırada, dönemin Başbakanı Şeyh Hasina, askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş ve protestocular, Başbakan'ın resmi konutunu basmıştır.

Yeni Gelişmeler ve Soruşturmalar

8 Ağustos 2024’te Nobel ödüllü Muhammed Yunus, geçici hükümet başkanı olarak göreve başlamıştı. Ardından, 15 Ağustos 2024’te Hasina ve diğer üst düzey 9 yetkili hakkında, gösteriler sırasında "soykırım ve insanlığa karşı suç" iddialarıyla soruşturma başlatılarak, Hasina hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştır.

Şeytan Avı Operasyonu

Hindistan'daki açıklamalarının ardından, 6 Şubat’ta Hasina ve partisi Avami Birliği karşıtı geniş çaplı gösteriler başlatıldı. Gösteriler sırasında, Bangladeş'in kurucusu Bangabandhu Şeyh Muciburrahman'ın bağımsızlık ilan ettiği anı simgeleyen Khulna kentindeki evine buldozerle saldırı düzenlendi. Bangladeş polisi, Hasina karşıtı protestocuların destekçilerden saldırıya uğradığı gerekçesiyle "Şeytan Avı" operasyonunu başlatmıştır.

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