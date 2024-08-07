Bangladeş'te Protestolar Sırasında 21 Kişi Hayatını Kaybetti

Bangladeş'te Saldırılarda 21 Ölü

Bangladeş'te, ordunun Başbakan Şeyh Hasina Vecid’in istifasını açıklamasının ardından başlayan hükümet karşıtı protestolar sırasında Avami Birliği üyeleri ve ailelerinden 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, polis yetkilileri, protestoların yükselmesiyle birlikte tarafların karşı karşıya gelmesi sonucunda bu kayıpların yaşandığını belirtti.

Saldırıların Detayları

Ülkenin güneybatısındaki Satkhira bölgesinde, 10 kişiye ait cansız bedenlere ulaşılmışken, pek çok parti üyesinin evinin ateşe verilip yağmalandığı ifade edildi. Başkent Dakka’nın güneydoğusundaki Comilla bölgesinde ise 11 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Protestoların Arka Planı

Bangladeş'te, 1971 yılındaki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamu sektöründe kotanın artırılması kararıyla birlikte, Temmuz ortalarında öğrencilerin öncülüğünde protestolar başlamıştı. Ancak, Yüksek Mahkeme tarafından kotanın oranlarının azaltılması, bu protestoların sona erdirildiğini belirtmişti.

Şiddet Olayları ve Sonrası

Gösteriler sırasında yaşanan şiddet olayları neticesinde yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı. Protestoların şiddet içermesinin sorumlusu olarak Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadı gösterilmekteydi. Başbakan Şeyh Hasina, protestolar sırasında askeri helikopterle Hindistan'a gitmişti ve bu süreçte göstericiler, Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Yeni Yönetim ve Geçiş Süreci

Başbakanlığın boşalmasıyla birlikte kurulan geçiş hükümetinin başına, Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus atanmıştı. Böylece, ülke için yeni bir yönetim dönemi başlamış oldu.