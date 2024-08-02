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Bangladeş'te Protestolarda Adalet Talebi

Dakka'da 2 bin kişi, Temmuz'da ölenler için toplandı ve Başbakan Hasina'yı protesto etti. Gözaltında şiddet olayları yaşandı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 17:37
Bangladeş'te Protestolarda Adalet Talebi

Bangladeş'te Adalet İçin Yükselen Sesler

Bangladeş'te, Dakka şehrinde yaklaşık 2 bin vatandaş, Temmuz ayında başlayan protestolar sırasında yaşamını yitirenler için toplandı. Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ve hükümetini hedef alan bu gösteriler, adalet talepleriyle dolup taşıyor.

Protestoların Ardındaki Nedenler

Protestocular, özellikle hayatını kaybeden 200 kişi için adalet talep ediyor. Göstericiler, "Kahrolsun otokrat" gibi sloganlar atarak Başbakan Hasina'yı protesto etti. Uttara bölgesinde, genç öğrencilere karşı polis müdahaleleri yaşandı; göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanıldı.

Tanıkların Gördüğü Şiddet

18 yaşındaki öğrenci Mohammad Rakib Uddin, gösteriler sırasında kalçasına bir mermi isabet ettiğini, protestocuların her hangi bir silah kullanmadığını ifade etti. Uddin, polisin kendilerine "acımasızca ve insanlık dışı bir şekilde saldırdığını" aktardı.

Kamuda Kontenjan Kararı Üzerine Başlayan Protestolar

Protestoların kökeni, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların çocuklarına kamu da kontenjan ayrılması kararına dayanıyor. Bangladeş Yüksek Mahkemesi, bu kontenjanın oranını büyük ölçüde azaltarak %30'dan %5'e çekti. Bu karar, toplumsal huzursuzluğa yol açtı.

Resmi Açıklamalar ve Son Durum

Bangladeş Adalet Bakanı Enesul Hak, protestolarla ilgili sokağa çıkma yasaklarının zamanla kalkacağını belirtirken, İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, protestolar sürecinde 147 kişinin yaşamını yitirdiğini, bazı kaynakların ise ölü sayısını 200'ü aştığını bildirdi.

Bu gelişmeler, ülkede gergin bir ortamın hüküm sürmesine neden olurken, halkın talepleri daha da artıyor.

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